TP Hồ Chí Minh: Mở đợt cao điểm tập trung, bảo vệ trẻ em, người xin ăn dịp Tết

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Chiều 18/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn gửi Công an, lực lượng thanh niên xung phong Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc về việc tăng cường đợt cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo Công an địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm triển khai, phối hợp cùng Tổ công tác tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn tăng cường tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại giao lộ, sự kiện, lễ hội, chợ hoa Xuân, cơ sở tôn giáo, nơi tập trung đông người đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở. Các đơn vị tăng cường tuần tra, phối hợp Tổ công tác tại các địa bàn giáp ranh, điểm nóng về an ninh trật tự.

Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch cao điểm, tăng cường kiểm tra các Tổ công tác phường, xã, thị trấn trong công tác tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Các đơn vị tuần tra, rà soát khu vực có nhiều đối tượng tạm trú, lưu trú và trên tuyến đường, ngã tư có mật độ giao thông cao, tại địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, cơ sở tôn giáo nhằm kịp thời phát hiện, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi xin ăn để trục lợi, Tổ công tác xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các quận huyện, thành phố Thủ Đức thông tin, niêm yết số điện thoại trên phương tiện thông tin đại chúng, tại địa điểm tổ chức lễ hội, hội chợ hoa Xuân, sự kiện đón chào năm mới. Địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký tạm trú, lưu trú, xác minh nơi cư trú và giải quyết hồi gia đối với đối tượng có địa chỉ cư trú trên địa bàn; đảm bảo không để xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang, xin ăn; quan tâm hỗ trợ sinh kế cho cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Nhân dânuận 1, 3, 4, 5, 6, 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận và thành phố thủ Đức đặc biệt quan tâm các địa điểm thường tập trung người lang thang, xin ăn tại giao lộ, trụ sở cơ quan Trung ương, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, hội hoa Xuân, địa điểm bắn pháo hoa, trước cổng cơ sở tôn giáo và địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng...

Các đơn vị trực thuộc Sở tiếp nhận thông tin phản ánh người dân và chuyển đến quận, huyện, thành phố Thủ Đức giải quyết theo quy định; tăng cường kiểm tra hướng dẫn địa phương; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí chỗ ở đảm bảo tiếp nhận đối tượng từ quận, huyện, thành phố Thủ Đức đưa vào. Các đơn vị hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và đúng quy định trong việc tiếp nhận các đối tượng; quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định.../.

TP.HCM tập trung trẻ em, người xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Tình trạng người xin ăn giả dạng, lợi dụng trẻ em để xin ăn, giả dạng thầy tu đi khất thực, một số người khuyết tật bán tăm bông... dẫn đến khó khăn cho địa phương trong phối hợp xử lý.