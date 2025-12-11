Tranh cãi về lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia

Sau khi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi tại Australia có hiệu lực, một số nước, tổ chức và các chuyên gia trên thế giới đã đưa ra những ý kiến trái chiều về quy định mới này. Có ý kiến bảo vệ, nhưng cũng có những ý kiến lo ngại về mặt trái của vấn đề.

Theo quy định mới của Chính phủ Australia, 10 nền tảng mạng xã hội lớn nhất - trong đó có TikTok, Instagram của Meta và YouTube của Alphabet - sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD) nếu không thực hiện các biện pháp ngăn chặn trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi tại Australia sở hữu tài khoản mạng xã hội. Đây là lệnh cấm đầu tiên trên thế giới và có hiệu lực từ ngày 10/12.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, việc triển khai quy định mới này sẽ gặp nhiều khó khăn và các nền tảng cũng cần có thời gian để thiết lập quy trình thực thi.

Chính phủ Australia mong muốn lệnh cấm sẽ góp phần giúp các em có kết quả học tập và hành vi tốt hơn thông qua các hoạt động tương tác xã hội nhiều hơn, thay vì chỉ đắm mình trong thế giới ảo thông qua các thiết bị điện tử.

Nhiều chính phủ trên thế giới cho biết sẽ theo dõi việc triển khai quy định mới tại Australia để cân nhắc có nên làm theo hay không. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Josh Hawley ủng hộ lệnh cấm này. Chính phủ các nước Pháp, Đan Mạch, Malaysia và một số nước khác cho biết có kế hoạch áp dụng mô hình của Australia.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng việc áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi có thể khiến các em chuyển sang những hoạt động khác ít được kiểm soát hơn trên Internet.

Theo tổ chức trên, luật hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội không phải là giải pháp thay thế cho việc các công ty phải cải thiện thiết kế nền tảng và kiểm duyệt nội dung.

Về phía các nhà mạng xã hội, Meta nhắc lại lập trường phản đối quy định của Australia và cho biết một số chuyên gia, nhà hoạt động cũng như nhóm phụ huynh lo ngại thanh thiếu niên sẽ tìm đến các hoạt động khác khó kiểm soát hơn.

Theo một người phát ngôn của Meta, quy định của Australia sẽ dẫn đến việc áp dụng luật không nhất quán và không làm cho giới trẻ an toàn hơn.

TikTok và Snap - đơn vị sở hữu Snapchat - từ chối bình luận về việc thực thi lệnh cấm. YouTube, X, Twitch của Amazon, Reddit và Kick thuộc sở hữu của Australia cũng chưa đưa ra bình luận.

Số liệu của Google cho thấy số lượt tìm kiếm mạng riêng ảo (VPN) ở Australia, vốn che giấu vị trí của người dùng Internet, đã tăng vọt vào tuần trước, lên mức cao nhất trong 10 năm qua sau khi luật có hiệu lực.

Nhà cung cấp VPN miễn phí Windscribe cho biết đã ghi nhận số lượt cài đặt tăng gấp 4 lần tại Australia trong 24 giờ sau khi quy định mới được đưa vào thực thi.

Một nhà cung cấp VPN miễn phí khác là hide.me cho hay số lượt truy cập từ Australia tăng 65% trong những ngày trước khi lệnh cấm có hiệu lực, mặc dù điều này không dẫn đến sự gia tăng số lượt tải xuống./.

