Trên 2.500 người tham dự Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại giải. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tối 6/12, tại Cung thể thao-Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh diễn ra chương trình khai mạc Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 9/12, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam do Bộ Công an Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định giải với mục tiêu khởi tạo sân chơi mới về môn võ Taekwondo cho lực lượng thực thi pháp luật các nước vùng lãnh thổ châu Á, lan tỏa giá trị của môn võ thuật có nguồn gốc từ Hàn Quốc đã được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận là môn thể thao chính thức của thế vận hội mùa hè. Cao hơn là giải thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát các quốc gia vì một thế giới hòa bình, an ninh an toàn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng Giải Taekwondo Cảnh sát mở rộng năm 2024 với khẩu hiệu “Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu” sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên vì nền hòa bình cho toàn nhân loại, tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; luôn nỗ lực tăng cường đóng góp duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Giải năm nay có trên 2.500 người tham dự, bao gồm các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ trong và ngoài châu Á. Đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải bao gồm 2 nội dung: Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam dành cho các nhân viên, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát các nước châu Á (mở rộng) với các nội dung thi đấu đối kháng, quyền, công phá, thi đấu toàn đội.

Lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam năm 2024 dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ, người cao tuổi với các nội dung: đối kháng, quyền (A/B), công phá, quyền tự do, thể dục Taekwondo, thi đấu toàn đội.

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 không chỉ là cơ hội thể hiện năng lực tổ chức của tỉnh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra toàn châu lục.

Trước đó, sáng cùng ngày, các vận động viên là cảnh sát chuyên nghiệp thi đấu ở các nội dung: Đối kháng nam các hạng cân dưới 58kg, dưới 68kg, dưới 80kg, dưới 87kg và trên 87kg; đối kháng nữ dưới 49kg, dưới 57kg, 67kg và 73kg; thi đấu biểu diễn quyền, tự vệ và công phá.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt, thể hiện rõ các đặc trưng của môn phái Taekwondo như đòn đánh bằng chân đá cao, đá xoay và đá nhanh; đòn đánh bằng gối, chỏ, cẳng tay và các kỹ thuật kéo ngã, giữ, níu…

Trong chiều 6/12, các nội dung của hệ cảnh sát chuyên nghiệp tiến hành các trận đấu vòng chung kết./.

