Trèo lên trụ điện bắt ong vò vẽ, nam thanh niên tử vong thương tâm

Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình (thành phố Cần Thơ) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra sự việc một nam thanh niên trèo lên trụ điện cao thế và không may bị điện giật tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/12, anh D.T.N (sinh năm 1999, trú xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ) leo lên trụ điện cao thế trước Đình thần Tân Bình (ấp Cầu Xáng) thì bị điện giật chết.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình, người dân kể lại anh N nằm trong đội bắt ong vò vẽ chuyên nghiệp, có mang đồ bảo hộ. Vị trí trụ điện ở ấp Cầu Xáng. Khi thấy anh N định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, người bán nước gần đó đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích người. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Trước đó, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội TikTok với nội dung “Trèo lên trụ điện bắt ong, thật sự liều lĩnh” thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung trong clip, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ leo lên trụ điện để bắt ong thì bị điện giật. Người đàn ông sau đó ngất xỉu và treo lơ lửng trên trụ điện. Nhiều người không dám lên cứu vì sợ bị điện giật. Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ.

Xã Tân Bình nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30km, được sáp nhập từ xã Tân Bình và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây./.

