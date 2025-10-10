Tri ân Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Trưa 10/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, trưa 10/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.

Ghi sổ lưu niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm viết: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm Cung Thái Dương Kumsusan, nơi an nghỉ vĩnh hằng của hai lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il đã dành trọn đời vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho nhân dân và đất nước Triều Tiên, đặt nền móng xây dựng và phát triển mối quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân Triều Tiên và Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tri ân và ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và ngày nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; nguyện đem hết sức mình tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, phát triển Việt Nam-Triều Tiên đáp ứng lợi ích quốc gia và cuộc sống giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới./.

