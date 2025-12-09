Trí tuệ nhân tạo giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm hiện thực hóa giấc mơ

Gần 50 năm kể từ khi đứa trẻ đầu tiên chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tỷ lệ thành công của quy trình tạo phôi bằng cách thụ tinh trứng với tinh trùng trong phòng thí nghiệm vẫn có biên dao động lớn và giảm dần theo độ tuổi cấy phôi.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) với tốc độ phát triển ấn tượng đã góp phần tạo nên những tiến bộ vượt bậc trong quá trình chọn phôi và cấy phôi bằng phương pháp IVF, qua đó nâng cao tỷ lệ thành công và giúp thêm nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp thế giới chạm tay vào giấc mơ làm cha mẹ.

Tại thủ đô Paris của Pháp, Trung tâm IVF của Bệnh viện Mỹ đã thực hiện hơn 2.300 ca IVF mỗi năm. Cơ sở này được trang bị embryoscope - một dạng camera tua nhanh thời gian giúp ghi hình liên tục quá trình phát triển của phôi.

Trước đây, dữ liệu về hình dạng, tỷ lệ đối xứng và quá trình phân chia tế bào được camera thu thập ít khi được sử dụng. Nhưng từ khi có AI, những thước phim này đã hỗ trợ rất tốt cho đội ngũ bác sỹ trong việc đánh giá và lựa chọn phôi có khả năng làm tổ cao nhất hoặc đáp ứng quá trình bảo quản đông lạnh tốt nhất.

Ngoài ra, phương thức tiếp cận này cũng giúp loại trừ những phôi có nguy cơ bất thường cao vốn thường dễ dẫn đến sảy thai, giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn giảm bớt chi phí IVF thường khá tốn kém. Đáng chú ý, AI không trực tiếp can thiệp vào các thao tác trên phôi, giúp xoa dịu lo ngại về vấn đề can thiệp và chỉnh sửa gene.

Bên cạnh đó, Trung tâm IVF của Bệnh viện Mỹ tại thủ đô Paris còn ứng dụng công nghệ AI do nhà khởi nghiệp AIVF của Israel phát triển.

Bà Frida Entezami, phụ trách trung tâm IVF, cho biết đang tiến hành thử nghiệm nội bộ với công cụ AI để giảm một nửa số chu kỳ cần thiết cho việc đạt được thai kỳ. Kết quả bước đầu cho thấy có tới 70% số phôi được AIVF đề xuất không chứa bất thường di truyền, cải thiện đáng kể so với tỷ lệ 50% theo quy trình IVF hiện hành.

Ngoài ra, các công cụ ứng dụng AI còn hỗ trợ tối ưu hóa thời điểm và liều lượng tiêm hormone trước khi lựa chọn trứng, đồng thời tăng khả năng sàng lọc tinh trùng chất lượng ở những mẫu có mật độ tinh trùng thấp.

Bà Anne-Claire Lepretre, phụ trách đơn vị Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (ART) tại Cơ quan Y sinh Pháp, cho biết thuật toán trong quá trình ứng dụng AI được kiểm định chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Tuy nhiên, ứng dụng AI trong chọn lọc phôi đồng nghĩa với việc thuật toán máy tính sẽ bắt đầu tham gia vào quá trình quyết định đứa trẻ nào sẽ được sinh ra trên thế giới.

Chuyên gia Đạo đức Sinh học Julian Koplin tại Đại học Monash (Australia) khuyến cáo các cặp vợ chồng hiếm muộn cần được thông báo rõ ràng trước khi lựa chọn phương pháp đánh giá phôi với sự trợ giúp của AI nhằm tránh các xung đột quan điểm về đạo đức./.

