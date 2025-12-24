Triển lãm “Đường cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc” tại Trùng Khánh

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 23/12, tại trụ sở Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham, Trùng Khánh đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đường cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc.”

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham, Bảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc), Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) cùng một số Bảo tàng, Nhà lưu niệm nơi lưu giữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Giám đốc Học viện cán bộ Hồng Nham, Bí thư Đảng ủy Trung tâm văn hóa lịch sử cách mạng Hồng Nham Từ Quang Húc; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trùng Khánh Phùng Tử Mẫn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông Dịch Tây Binh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên truyền Thành ủy Trùng Khánh, Ủy ban Văn hóa du lịch Trùng Khánh, cùng hơn 100 sinh viên Việt Nam và Trung Quốc tại các trường Đại học ở Trùng Khánh.

Các đại biểu khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc.” (Ảnh: TTXVN phát)

Triển lãm được trình bày công phu, với chủ đề “Con đường cách mạng,” chia thành 4 phần: “Chí đồng: Khởi đầu gian khổ, xây dựng tổ chức,” “Ân sâu: Cùng chung kẻ thù, chống ngoại xâm,” “Nghĩa nặng: Hỗ trợ lẫn nhau, giao lưu thân thiết,” “Tình dài: Ánh sáng hữu nghị, cùng viết nên chương sử rạng rỡ.”

Thông qua hơn 230 bức ảnh tư liệu lịch sử và hình ảnh lưu trữ quý, Triển lãm đã tái hiện sinh động cuộc đời cách mạng phong phú và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử đặc biệt và đáng nhớ trong quan hệ Việt-Trung.

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đến Trung Quốc hoạt động cách mạng, trong đó có khoảng thời gian quan trọng tại Thôn Hồng Nham, Trùng Khánh - nơi đặt trụ sở của Cục Phương Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng đại diện Bát lộ quân tại Trùng Khánh.

Phát biểu tại Triển lãm, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, Triển lãm là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời triển khai hiệu quả “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”; là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển.

Thông qua Triển lãm, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về những trang sử hào hùng và rực rỡ của tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung do các thế hệ lãnh đạo và chiến sỹ cách mạng hai nước đã viết nên từ những ngày đầu gian khó.

Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh ra mắt sản phẩm Càphê “Vừa là đồng chí vừa là anh em” - “同志加兄弟”. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, bên lề Triển lãm, Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh cho ra mắt sản phẩm Càphê với tên gọi “Vừa là đồng chí vừa là anh em” - “同志加兄弟”, được chế biến từ nguyên liệu là hạt càphê Robusta của Buôn Ma Thuột của Việt Nam và sữa trâu của Quảng Tây với mong muốn góp phần lan tỏa hơn nữa giá trị tốt đẹp của quan hệ hai nước tới đông đảo người dân khu vực miền Tây Trung Quốc./.

