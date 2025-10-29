Triển lãm Ôtô Nhật Bản: Nơi định hình tương lai phương thức di chuyển toàn cầu

Ngày 29/10, Triển lãm Ôtô Nhật Bản 2025 (Japan Mobility Show) (JMS 2025) - sự kiện hàng đầu châu Á về công nghệ và phương thức di chuyển - chính thức khai mạc tại Tokyo Big Sight.

Với chủ đề “Một cơ hội độc đáo để khám phá tương lai của di chuyển” (A unique opportunity to explore the future of mobility), sự kiện năm nay quy tụ hơn 500 công ty và tổ chức trong các lĩnh vực ôtô, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và dịch vụ di chuyển thông minh, khẳng định vai trò trung tâm của Nhật Bản trong việc định hình xu hướng phương thức di chuyển của toàn cầu.

JMS 2025 không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày xe, mà là một “lễ hội của các phương thức di chuyển” (mobility festival), nơi các doanh nghiệp giới thiệu tầm nhìn về tương lai của xã hội kết nối, điện hóa và tự động hóa.

JMS 2025 được tổ chức trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử, khi xu hướng xe điện (EV), xe tự hành, kết nối mạng (connected mobility) và dịch vụ chia sẻ phương tiện (shared mobility) trở thành trụ cột của kỷ nguyên mới.

Sự kiện bao gồm hai chương trình trọng điểm: “Tokyo Future Tour 2035” - nơi khách tham quan trải nghiệm tầm nhìn về thành phố tương lai thông qua năm khu vực chuyên đề; “Mobility Culture Program,” tôn vinh văn hóa di chuyển với các màn trình diễn xe, giao lưu cùng cộng đồng người hâm mộ và trưng bày những mẫu xe huyền thoại đã ghi dấu lịch sử ngành.

Một trong những điểm nhấn tại JMS 2025 là khu trưng bày của Tập đoàn Isuzu, với mẫu xe buýt điện tự lái cấp độ 4 (Level 4) mang tên Erga EV, được kỳ vọng trở thành hình mẫu của giao thông công cộng tương lai tại Nhật Bản.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Taisuke Tasso, đại diện Tập đoàn Isuzu, cho biết: “Đây là xe buýt chạy bằng pin điện (Battery EV) mang tên Erga EV, được phát triển dưới dạng mẫu xe sản xuất hàng loạt, và hiện tại đã được chuyển đổi thành mẫu xe thử nghiệm tự lái cấp độ 4.”

Mẫu xe bus tự hành của Isuzu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo ông Tasso, Erga EV là xe buýt EV đầu tiên do nhà sản xuất Nhật Bản phát triển, được thiết kế đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông và khí hậu trong nước. Mẫu xe được trang bị các cảm biến LiDAR, radar, camera, hệ thống điều khiển trung tâm và phần mềm tự động hóa, cho phép xe nhận diện, phán đoán và tự điều khiển mà không cần sự can thiệp của con người.

Ông Tasso cho biết xe vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thực tế, vì vậy tài xế vẫn ngồi tại ghế lái để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, xe đã đạt tiềm năng của cấp độ 4 - nghĩa là có thể vận hành hoàn toàn tự động trong khu vực được thiết kế sẵn. Với công nghệ này, Isuzu kỳ vọng có thể giảm áp lực nhân sự lái xe buýt tại các đô thị lớn, đồng thời mở ra mô hình giao thông công cộng thông minh, an toàn và thân thiện môi trường trong tương lai gần.

Nếu Isuzu hướng đến tương lai của giao thông công cộng, thì Nextage - một doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) - lại gây ấn tượng với mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận phương tiện cá nhân thông qua công nghệ điều khiển từ xa và quản lý an toàn xe.

Chị Narahara Haruki, đại diện công ty Nextage, cho biết Nextage không sản xuất xe, mà cung cấp nền tảng và thiết bị cho các đại lý xe cũ, giúp kết nối ba bên - đại lý, tổ chức tài chính và khách hàng - trong một chu trình tín dụng khép kín, vừa đảm bảo lợi ích thương mại, vừa mở rộng khả năng tiếp cận phương tiện cho người dân.

Nextage đã tự phát triển một thiết bị điều khiển khởi động từ xa có tên MCCS và tích hợp thêm nền tảng MSPF. Nhờ đó, những người dù rất cố gắng nhưng chưa thể mua hoặc thuê được xe có thể gắn thiết bị này vào phương tiện, giúp các tổ chức tài chính yên tâm hơn khi cho vay hoặc cho thuê xe.

Công nghệ này cho phép ngân hàng hoặc đại lý xe có thể kiểm soát việc khởi động xe từ xa, giảm rủi ro tín dụng, đồng thời tích hợp các tính năng kiểm tra nồng độ cồn, khóa khởi động khi phát hiện có cồn (alcohol interlock) và chống trộm phương tiện.

Theo chị Narahara Haruki, Nextage đang triển khai dịch vụ này tại bốn quốc gia gồm Nhật Bản, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Trong số các thương hiệu quốc tế, BMW và Mercedes-Benz tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên điện hóa với những sản phẩm mang đậm bản sắc thương hiệu và tầm nhìn dài hạn.

BMW mang đến loạt sản phẩm thể hiện tầm nhìn cho tương lai di chuyển điện hóa và số hóa.

Tâm điểm là buổi ra mắt của BMW iX3, mẫu đầu tiên thuộc thế hệ Neue Klasse mới, đánh dấu bước tiến trong công nghệ pin hình trụ hiệu suất cao, sạc nhanh 400kW (thêm 372km trong 10 phút) và hệ thống điều khiển “BMW Panoramic iDrive” cùng BMW Operating System X, mở ra kỷ nguyên “xe định nghĩa bằng phần mềm.”

Bên cạnh đó, BMW giới thiệu kế hoạch thương mại hóa BMW iX5 Hydrogen từ năm 2028, khẳng định định hướng đa dạng hóa năng lượng.

Mercedes-Benz giới thiệu chủ đề “Cảm nhận Mercedes - Tận hưởng bằng cả năm giác quan,” mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm thương hiệu bằng mọi giác quan - từ thị giác, thính giác đến xúc giác.

Gian trưng bày năm nay quy tụ những mẫu xe điện tiên tiến nhất của hãng, gồm CONCEPT AMG GT XX ra mắt toàn cầu tháng 6/2025; CLA và GLC, đều được phát triển trên nền tảng kỹ thuật số thế hệ mới; cùng với Mercedes-Benz Vision V, mẫu concept hướng tới di chuyển sang trọng bền vững.

Mẫu xe điện GLC của Mercedes-Benz, được phát triển trên nền tảng kỹ thuật số thế hệ mới. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Không chỉ các hãng xe, nhiều tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn của Nhật Bản như NTT, SoftBank, JMS 2025, mang đến các giải pháp hỗ trợ hạ tầng di chuyển trong kỷ nguyên kết nối 5G-6G.

NTT Docomo và Japan Car Solutions (NCS) phối hợp giới thiệu “Mobility Solution powered by Starlink,” một giải pháp di động ứng phó thảm họa thế hệ mới có thể triển khai tại các khu vực thiên tai, công trường xây dựng, cơ sở y tế hoặc xe lưu động.

Giải pháp này tích hợp dịch vụ truyền thông vệ tinh Starlink Business trên phương tiện, giúp cung cấp mạng lưới ổn định và nhanh chóng ngay cả trong điều kiện hạ tầng bị gián đoạn.

Khi sử dụng xe điện (EV), hệ thống còn có thể cấp điện trực tiếp cho ăngten Starlink, hỗ trợ hiện trường cả về nguồn điện và kết nối thông tin.

Ngoài ra, NTT DOCOMO Business và NCS cũng sẽ trình diễn các ứng dụng ICT bổ trợ, như bộ định tuyến Wi-Fi diện rộng, mở ra hướng tiếp cận mới cho công tác cứu hộ, xây dựng và quản lý khẩn cấp trong tương lai.

Với quy mô kỷ lục và sự góp mặt của hơn 500 doanh nghiệp từ hơn 20 quốc gia, Japan Mobility Show 2025 cho thấy ngành công nghiệp phương thức di chuyển toàn cầu đang bước vào giai đoạn hội tụ giữa công nghệ, con người và sáng tạo.

Từ xe buýt tự lái của Isuzu, giải pháp tài chính di động của Nextage, đến các mẫu xe điện sang trọng của BMW và Mercedes-Benz, cùng nền tảng kết nối 6G của NTT, tất cả cùng vẽ nên bức tranh tổng thể về tương lai di chuyển - nơi công nghệ, an toàn và cảm xúc hòa làm một.

Triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 31/10 đến ngày 9/11 tại Tokyo Big Sight, hứa hẹn thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài Nhật Bản./.

