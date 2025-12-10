Triển lãm trang sức Hoàng gia tại Paris trong bối cảnh an ninh thắt chặt

Ngày 10/12, Triển lãm “Trang sức Hoàng gia” mở cửa tại Hôtel de la Marine, thủ đô Paris của Pháp, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau vụ trộm gây chấn động tại Bảo tàng Louvre cách đây 2 tháng.

Trải rộng trên 4 phòng trưng bày, triển lãm có hơn 100 tác phẩm lộng lẫy cả về độ lấp lánh lẫn quy mô, trưng bày các hiện vật nằm trong Bộ sưu tập Al Thani, Bảo tàng Victoria và Albert, mượn của Vua Charles III, Công tước xứ Fife, Cartier, Chaumet và các bộ sưu tập quốc gia của Pháp.

Một số hiện vật nổi bật nhất gồm viên kim cương khổng lồ Star of Golconda nặng 57 carat; một chiếc vương miện sapphire và vương miện ngọc lục bảo do Hoàng tử Albert thiết kế cho Nữ hoàng Victoria, đồ trang sức nạm kim cương trên trang phục của Catherine Đại đế, một chiếc vòng cổ Cartier được chế tác cho một vị vua Ấn Độ kết hợp thiết kế thời kỳ bạch kim của châu Âu với những viên đá quý có tuổi đời hàng thế kỷ.

Triển lãm tại Hôtel de la Marine được mở vào thời điểm Paris đang khẩn trương thắt chặt các biện pháp bảo vệ bảo tàng sau vụ trộm hồi tháng 10 tại Bảo tàng Louvre gần đó. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa tìm thấy hiện vật bị đánh cắp.

Hôtel de la Marine vốn là nơi cất giữ các bảo vật vương miện và bộ sưu tập hoàng gia trong thời kỳ trước Cách mạng Pháp. Nơi này cũng từng chứng kiến một vụ trộm trang sức hoàng gia gây chấn động năm 1792./.

