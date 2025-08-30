Triển vọng phát triển rộng lớn của quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam

Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã và đang góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời đưa ra định hướng về xu hướng phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc - khẳng định dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các đoàn đại biểu của Đảng và của các tỉnh, cơ quan, đoàn thể hai nước đã tích cực thăm viếng lẫn nhau, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

“Hiếm có hai nước nào trên thế giới mà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước lại có tần suất gặp gỡ, tiếp xúc song phương nhiều như Việt Nam và Trung Quốc,” ông Trương Kiến Quốc nói.

Theo thông báo, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-4/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách là khách mời của nước chủ nhà Trung Quốc và làm việc tại nước này từ ngày 31/8-1/9.

Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc - dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, đồng thời đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8-2/9.

Theo đánh giá của ông Trương Kiến Quốc, các chuyến thăm và hoạt động của lãnh đạo hai nước đóng vai trò quyết định trong phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã trở thành mối quan hệ kết hợp giữa “hữu nghị truyền thống” và “lợi ích thiết thực.”

Sự phát triển đó bắt nguồn từ mối quan hệ lịch sử, tin cậy chiến lược và chiều sâu hợp tác giữa hai bên, do đó mối quan hệ này còn nhiều triển vọng phát triển rất rộng lớn.

Ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu-Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Cũng theo ông Trương Kiến Quốc, trong quá trình phát triển của Việt Nam, quan hệ Việt-Trung luôn giữ vị trí vô cùng quan trọng và là một trong những trụ cột trong quan hệ đối ngoại.

Về mặt địa lý, Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, có mối liên hệ địa lý sâu sắc. Về văn hóa, hai nước chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho giáo, có nhiều điểm tương đồng trong phong tục lễ hội, quan niệm đạo đức... Về lý tưởng, hai nước đều quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện phồn vinh dân tộc, nhân dân hạnh phúc.

Nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950 đến nay, hai nước đã vượt qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn luôn duy trì tình hữu nghị truyền thống sâu sắc.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai bên đã hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với nhau. Hai bên cũng đã học hỏi và tham khảo lẫn nhau về kinh nghiệm cải cách mở cửa.

Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không ngừng vươn lên tầm cao mới.

Tháng 4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng và ra “Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược,” đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Theo Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, trong thời gian tới, Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược cấp cao, không ngừng tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau thông qua các cơ chế như các chuyến thăm lẫn nhau và các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, ủng hộ lẫn nhau trong những vấn đề quan trọng và hình thành đồng thuận chiến lược hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6, tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 29/7/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Về hợp tác kinh tế thương mại, ông Trương Kiến Quốc cho rằng hai bên cần tiếp tục đổi mới các hình thức hợp tác, xây dựng nhiều nền tảng hợp tác cấp cao hơn, khai thác sâu tiềm năng hợp tác trong nền kinh tế số, cùng nhau phát triển các kịch bản ứng dụng công nghệ số.

Về năng lượng xanh, hai nước tăng cường hợp tác trong phát triển và sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió và chuỗi ngành công nghiệp xe năng lượng mới, tạo nhiều điểm nhấn hợp tác hơn nữa, thúc đẩy tăng trưởng bền vững về thương mại và đầu tư.

Về giao lưu nhân văn, hai nước cần phát huy đầy đủ “nguồn lực đỏ” của cách mạng hai nước, tổ chức cho thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ, Đảng viên hai nước tham gia các hoạt động giao lưu, học tập nghiên cứu về hành trình đỏ; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, mở rộng quy mô giao lưu sinh viên, triển khai các dự án giáo dục chung.

Trong lĩnh vực văn hóa, cần tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật…, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau về các tác phẩm văn hóa. Về du lịch, hai nước cần đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và phát triển thêm nhiều tuyến du lịch xuyên biên giới để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tình hữu nghị truyền thống của nhau, đồng thời truyền lại di sản hữu nghị Trung-Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Về các vấn đề quốc tế, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là đại diện quan trọng của các nước đang phát triển, hai nước cần tiếp tục kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tích cực tham gia cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, cùng nhau phản đối chính trị bá quyền và cường quyền; tăng cường phối hợp và hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và y tế công cộng...

Ông Trương Kiến Quốc tin rằng với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-Việt Nam và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc sẽ giúp hai bên đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho nhân dân hai nước và đóng góp lớn hơn vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như trên thế giới./.

