Triệt phá đường dây mua bán ma túy, ngụy trang trong hộp đựng thức ăn thú cưng

Ngày 11/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 2,2 kg ketamine cùng hàng nghìn viên thuốc lắc.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/1/2026, Tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường An Lạc bắt quả tang Bùi Trí Đức (sinh năm 1987, quê An Giang) đang vận chuyển 50,27 gam ketamine tại khu vực trước số 545 Kinh Dương Vương.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận số ma túy trên do Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh) chỉ đạo giao cho khách.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Lộc; đồng thời khám xét nơi ở của Đức và Lộc, thu giữ thêm 2,15 kg ketamine, 1,65 kg MDMA (thuốc lắc) cùng nhiều gói nylon chứa viên nén và chất bột nghi ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan, làm rõ vai trò từng người trong đường dây. Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 2,2kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam methamphetamine và nhiều vật chứng phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng cất giấu ma túy tại bãi đất trống, sau đó chia nhỏ, ngụy trang trong các hộp giấy đựng thức ăn thú cưng để vận chuyển, tiêu thụ tại nhiều địa phương nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lần theo các mắt xích, bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định đối tượng cầm đầu.

Hiện PC04 đã khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định./.

Phá đường dây ma túy liên tỉnh cùng nhiều vũ khí nguy hiểm Ngày 9/2, Công an tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã triệt phá thành công chuyên án về đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng cùng một số vũ khí nguy hiểm do các đối tượng này tàng trữ.