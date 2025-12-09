Triệt phá đường dây pha chế, mua bán ma túy dạng tinh dầu

Ngày 9/12, Trung tá Vũ Minh Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến hai đối tượng có hành vi pha chế, mua bán trái phép ma túy dạng tinh dầu ở phường Ngũ Hành Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/12, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với đường Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Non Nước đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (25 tuổi, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) đang bán một lọ nhựa chứa chất lỏng nghi ma túy cho H.B.P với giá 300.000 đồng.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 lọ nhựa màu trắng chứa tinh dầu màu cam và xanh trong túi quần áo và túi đeo của đối tượng Nguyễn Quang Hải.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Nguyễn Quang Hải trên đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng thu giữ thêm 84 lọ nhựa nhiều kích thước khác nhau, bên trong chứa các loại chất lỏng nhiều màu.

Hải khai nhận toàn bộ số tinh dầu này là ma túy được đối tượng mang theo để bán cho người có nhu cầu. Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ thêm Lê Mậu Hoàng (29 tuổi, trú xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).

Cả hai khai được một người tên V chỉ đạo sử dụng các loại tinh dầu có chứa chất ma túy để pha chế theo tỷ lệ nhất định rồi đóng vào các chai, lọ nhằm bán kiếm lời.

Theo Trung tá Vũ Minh Nghĩa, nhóm đối tượng không có nghề nghiệp, từ tỉnh Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê trọ để mua bán ma túy với phương thức tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp. Hiện, Đồn Biên phòng Non Nước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng liên quan./.

