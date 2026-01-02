Triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ có xu hướng tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 2/1 đến ngày 3/1, ven biển các tỉnh, thành phố từ Hồ Chí Minh đến Cà Mau có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,05-4,15 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 14h-17h và 22h-2h.

Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo từ ngày 4-5/1, mực nước cao nhất tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng, đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15-4,25 m.

Khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều. Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

Triều cường dâng cao, tuyến Quốc lộ 1 qua Cà Mau ngập sâu Triều cường xuất hiện 3-4 ngày nay, có nơi ngập hơn nửa bánh xe máy khiến cho việc di chuyển và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi trưa.