Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa nền quốc phòng

Triều Tiên mới đây đã tổ chức triển lãm “Phát triển quốc phòng 2025” tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời thể hiện chiến lược phát triển quân sự dựa trên định hướng độc lập, tự cường của nước này.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu nêu rõ triển lãm phản ánh các thành quả của các dự án đã được Triều Tiên thúc đẩy gần đây, nhằm phát triển năng lực quân sự ngày càng hiện đại và tiên tiến.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng WPK đã nhất quán ưu tiên công nghiệp quốc phòng độc lập ngay từ những ngày đầu thành lập.

Theo ông Kim Jong Un, ngành quốc phòng gần đây đã đạt được những thành công đáng chú ý chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm và triển lãm lần này phản ánh những bước tiến mới trong phát triển vũ khí, bao gồm các hệ thống hiện đại ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và các tiến bộ kỹ thuật quân sự.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẵn sàng triển khai các “biện pháp quân sự và kỹ thuật cần thiết” nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược trong khu vực.

Triển lãm trưng bày nhiều hệ thống vũ khí và khí tài quân sự do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên phát triển gần đây, trong đó có các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tên lửa và các mẫu thử nghiệm phục vụ tác chiến tương lai.

Sự kiện quy tụ sự tham gia của các quan chức cấp cao trong WPK, quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng cũng như đội ngũ giảng viên và học viên các học viện giáo dục quân sự./.

Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân Đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.