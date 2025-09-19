Kinh tế
Trụ Sở Đông Nam Á EmbedIT đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khánh Ly
Vừa qua, EmbedIT, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thuộc Tập đoàn PPF, chính thức khai trương văn phòng trung tâm khu vực Đông Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược, biến Việt Nam thành bàn đạp để EmbedIT mở rộng ảnh hưởng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm toàn cầu, công ty kỳ vọng sẽ thúc đẩy hệ sinh thái fintech địa phương thông qua các giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời cam kết đầu tư dài hạn vào phát triển nhân tài và hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước./.

(Vietnam+)
#EmbedIT #công nghệ thông tin #châu Á - Thái Bình Dương Tp. Hồ Chí Minh