Trực tiếp Anh-CHDC Congo 1-1: Harry Kane gỡ hòa cho Tam sư

Sau những nỗ lực bất thành, đội tuyển Anh cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước CHDC Congo sau pha đánh đầu của Harry Kane.
75': Harry Kane đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh sau đường chuyền của Gordon.
71': Anh có sự thay đổi người thứ ba. Eze vào sân thay cho Spence.
61': Tuyển Anh có sự thay đổi nhân sự. Saka và Gordon được tung vào sân để thay cho Madueke và Rashford.
59': Cũng giống hiệp 1, đội tuyển Anh vẫn đang tạo ra sức ép rất lớn nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ CHDC Congo.
53': Thủ thành Mpasi tiếp tục chơi xuất sắc để cán pha cú sút rất nguy hiểm của Bellingham.
51': Rashford vượt qua hàng thủ CHDC Congo rồi tung ra cú sút căng ở góc gần nhưng chưa thể có bàn thắng cho Tam sư.
46': Hiệp 2 bắt đầu.
Hiệp 1 khép lại với kết quả bất ngờ. CHDC Congo đang dẫn trước Anh 1-0 nhờ pha lập công của Cipenga.
45'+6: Kane tung ra cú volley trong vòng cấm nhưng thủ thành Mpasi tiếp tục cứu thua cho CHDC Congo.
45'+2: Thủ thành Mpasi đã thi đấu xuất sắc để cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của Bellingham.
45': Hiệp có 6 phút bù giờ.
44': VAR vào cuộc sau tình huống Harry Kane ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, không quả phạt đền cho đội tuyển Anh.
42': Yoane Wissa dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi trúng cột dọc đầy tiếc nuối.
35': Rashford tung ra cú sút căng trong vòng cấm nhưng đã bị hậu vệ của CHDC Congo cản phá.
34': Đội tuyển Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.
Ở chiều người lại, CHDC Congo cũng tạo ra những pha bóng đáng chú ý khiến người hâm mộ Anh lo lắng.
28': Từ tình huống đá phạt của Rice, bóng đá đập trúng Konsa tạo ra tình huống sóng gió nhưng may mắn vẫn chưa đến với đội tuyển Anh.
23': Hai đội ra sân "tiếp nước." Đây được xem là khoảng thời gian cần thiết để Tam sư lấy lại tinh thần sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua.
18': Trước hàng thủ số đông của CHDC Congo, tuyển Anh đang thực hiện nhiều đường chuyền bổng vào khu cấm địa nhưng vẫn chưa mang đến hiệu quả.
13': CHDC Congo đang chủ động chơi phòng thủ với số đông khiến đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn.
7': Bất ngờ đã xảy ra trên sân Atlanta khi CHDC Congo có bàn thắng vượt mở tỷ số chức không phải đội tuyển Anh.
Nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Cipenga trong tư thế trống trải trong vòng cấm tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần tung lưới Anh.
4': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi dâng cao để kiểm soát thế trận, hy vọng có bàn thắng thắng sớm vào lưới CHDC Congo.
1': Hiệp 1 bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước.
Đội hình ra sân
Anh: Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane.
CHDC Congo: M’Pasi - Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka - Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki - Cipenga, Mbuku, Wissa.