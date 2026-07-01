Trực tiếp Anh-CHDC Congo 1-1: Harry Kane gỡ hòa cho Tam sư

Anh-CHDC Congo 0-1

34': Đội tuyển Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Ở chiều người lại, CHDC Congo cũng tạo ra những pha bóng đáng chú ý khiến người hâm mộ Anh lo lắng.