Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Người dân cùng nhau hát vang Quốc ca trong Lễ kỷ niệm A80 Pháo lễ nổ giòn trong tiếng hát quốc ca hùng tráng Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm A80 Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa. Nghi thức rước đuốc truyền thống vào Quảng trường Ba Đình Lễ "Rước đuốc truyền thống." (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu. Hộ tống ngọn đuốc thiêng là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền kinh: Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên. Họ đại diện cho vẻ đẹp thanh xuân tráng kiện của người Việt Nam thế hệ mới. Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm A80 Lực lượng tiêu binh tiến vào vị trí tại Lễ kỷ niệm A80 Hàng vạn trái tim chung nhịp đập, hướng về Quảng trường Ba Đình Tiết mục văn nghệ mở màn Lễ kỷ niệm A80 Mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là màn trống hội hào hùng. Sẵn sàng cho màn diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển Sẵn sàng cho màn diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. (Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát) Sáng 2/9/2025, cùng thời điểm với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Các phi công biên đội trực thăng của Không quân trước giờ cất cánh vào Quảng trường Ba Đình Các phi công biên đội trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam trước giờ cất cánh vào Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Biển người đón bình minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chờ đợi ngày hội lớn của dân tộc Các lực lượng đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm A80 tại Quảng trường Ba Đình Các cựu chiến binh được bố trí chỗ ngồi ưu tiên để chờ đón Lễ kỷ niệm A80 Nghệ sỹ Đen Vâu chụp ảnh cùng người hâm mộ khi tham gia Lễ kỷ niệm A80 Các khối diễu binh tập hợp đội hình đội ngũ tại Quảng trường Ba Đình Chó nghiệp vụ đảm bảo an ninh cho các địa điểm diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm A80 Nguồn: Bộ Công an Các cựu chiến binh được hỗ trợ đưa vào khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình Nguồn: VGP Người dân ở khu vực Văn Quán chào đón đoàn xe chở lực lượng tham gia diễu binh A80 đi qua Nguồn: Mạng xã hội Facebook Xe tăng tiến qua khu vực Cửa Bắc vào vị trí chuẩn bị cho diễu binh Nguồn: Mạng xã hội Facebook Người dân ngồi kín Hồ Tây từ mờ sáng để chờ xem máy bay trong cuộc diễu binh A80 Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ G, người dân tạo ra không khí sôi động trên từng khu phố Người dân hào hứng đón chào các đoàn tập kết về Quảng trường Ba Đình Các đoàn diễu binh, diễu hành tiến về trung tâm (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN) Các cựu chiến binh và đại biểu xếp hàng kiểm tra an ninh để vào Quảng trường Ba Đình Khung cảnh khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình trước thời điểm diễn ra diễu binh Sôi động chương trình nghệ thuật chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh 2/9 Không khí tại khu vực phố Sơn Tây, Ông Ích Khiêm thời điểm gần 22h Người dân chờ diễu binh tại khu vực Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai Người dân tập trung tại khu vực ngã 4 Chu Văn An - Nguyễn Thái Học Thời gian và vị trí để ngắm phi đội bay ở lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 Thời gian và vị trí để ngắm phi đội bay ở lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 Một trong những phần được mong chờ trong Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 là màn trình diễn của lực lượng Không quân. Người dân hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng trên phố Lê Hồng Phong Công nhân môi trường đội nón cờ đỏ sao vàng đi xin rác, làm đẹp cho đại lễ Vị trí "vàng" để không bỏ lỡ khoảnh khắc ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9 Vị trí "vàng" để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9 Để thưởng thức trọn vẹn bức tranh toàn cảnh hùng vĩ của Lễ diễu binh và diễu hành ngày 2/9, việc lựa chọn đúng "góc nhìn" là vô cùng quan trọng. Người dân Hà Nội đổ tới khu vực phố Tràng Tiền chờ đón diễu binh Chi tiết thời gian và lộ trình diễu binh, diễu hành ngày 2/9 Chi tiết thời gian và lộ trình diễu binh, diễu hành ngày 2/9 Sáng 2/9 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.