Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha tại World Cup 2026 0-0: Tấn công hấp dẫn

Đắt giá nhất lịch sử

Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro.

Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.