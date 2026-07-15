Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha tại World Cup 2026 0-0: Tấn công hấp dẫn

Vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu nhau tại bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.
20': Đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng penalty sau tình huống phạm lỗi với Yamal.
16': Mbappe cò màn bứt tốc ấn tượng nhưng đã không thể vượt qua hàng thủ của Tây Ban Nha ra tung ra cú sút về phía khung thành đối phương.
11': Từ chấm đá phạt, Yamal tung ra cú sút thẳng nhưng không thể đưa bóng vượt qua hàng rào tuyển Pháp.
9': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Rabiot phạm lỗi với Olmo.
5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
1': Trận đấu bắt đầu! Tây Ban Nha giành quyền giao bóng.
Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro.
Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.
|5/6/2025
|Tây Ban Nha 5-4 Pháp
|UEFA Nations League (Bán kết)
|9/7/2024
|Tây Ban Nha 2-1 Pháp
|EURO 2024 (Bán kết)
|10/10/2021
|Tây Ban Nha 1-2 Pháp
|UEFA Nations League (Chung kết)
|28/3/2017
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|04/9/2014
|Pháp 1-0 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|26/3/2013
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|16/10/2012
|Tây Ban Nha 1-1 Pháp
|Vòng loại World Cup 2014
|23/6/2012
|Tây Ban Nha 2-0 Pháp
|EURO 2012 (Tứ kết)
|3/3/2010
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|6/2/2008
|Tây Ban Nha 1-0 Pháp
|Giao hữu quốc tế
Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa.