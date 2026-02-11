Trục xuất người nước ngoài lao động trái phép ở Đồng Nai

Ngày 11/2, Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở và 7 công dân Campuchia, tổng số tiền 138 triệu đồng về hành vi sử dụng lao động người nước ngoài chưa đúng quy định và nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang) tổ chức trao trả 7 công dân Campuchia về nước, theo đúng quy định của Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam-Campuchia.

Trước đó, qua công tác rà soát, kiểm tra người nước ngoài cư trú, làm việc tại địa phương, Công an phường Chơn Thành phát hiện Công ty H.M.T (phường Chơn Thành) có dấu hiệu sử dụng lao động là người nước ngoài chưa đúng quy định pháp luật. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an xác định tại cơ sở này có 7 người mang quốc tịch Campuchia đang cư trú, làm việc nhưng không có giấy tờ hợp pháp về xuất, nhập cảnh và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, qua tiếp nhận thông tin từ công dân, Công an phường Chơn Thành cũng phát hiện, xử lý 6 người nước ngoài quốc tịch Bangladesh đến xin làm việc tại công trình trong khu công nghiệp trên địa bàn phường và được bố trí ở tạm ở nhà trọ thuộc khu phố Minh Thành 4.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an xác định, 5/6 trường hợp đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam, một trường hợp không có dấu nhập cảnh. Cơ sở lưu trú chưa thực hiện khai báo tạm trú theo quy định đối với người nước ngoài.

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Công an phường Chơn Thành khuyến cáo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn khi tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và giấy phép lao động. Tuyệt đối không tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài trái phép, tránh để xảy ra vi phạm, bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện trường hợp người nước ngoài cư trú, làm việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp kiểm tra, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

