Trung Quốc chuẩn bị gói đầu tư 295 tỷ USD cho cuộc đua AI toàn cầu

Trung Quốc đang có kế hoạch đầu tư khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (295 tỷ USD) trong 5 năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp cả nước, thúc đẩy tham vọng phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước và vượt Mỹ về công nghệ có tiềm năng đột phá này.

Theo các nguồn tin, những cơ quan chính phủ, bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, đang soạn thảo kế hoạch chi tiết về việc xây dựng một mạng lưới các trung tâm điện toán trên toàn quốc.

Các công ty quốc doanh như China Mobile Ltd. và China Telecom Corp. sẽ vận hành phần lớn những trung tâm dữ liệu và đảm bảo việc kết nối các trung tâm này.

Trung Quốc đặt mục tiêu sử dụng ít nhất 80% các công nghệ như chip AI của những nhà cung cấp trong nước, trong đó có Huawei Technologies Co., để giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ của Mỹ như Nvidia và Advanced Micro Devices.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết vẫn đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu và có thể có những điều chỉnh.

Việc Trung Quốc xem xét kế hoạch đầu tư trên diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn tại Mỹ dự kiến sẽ chi hơn 700 tỷ USD trong năm nay để tài trợ cho những kế hoạch phát triển AI./.

Nvidia ra mắt chip dành cho laptop chạy Windows trong kỷ nguyên AI Theo Nvidia, các mẫu máy tính xách tay và máy tính để bàn sử dụng chip RTX Spark, do các hãng như Dell và Lenovo sản xuất, sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Thu năm nay.