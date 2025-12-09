Số liệu từ Hội nghị Thế giới về Robot 2025 cho thấy Trung Quốc hiện là nhà sản xuất robot lớn nhất thế giới.

Sản lượng robot công nghiệp tăng từ 33.000 chiếc năm 2015 lên 556.000 chiếc trong năm 2024. Riêng mảng robot dịch vụ đạt gần 10,52 triệu sản phẩm, tăng 34,3% so với năm trước đó.

Cùng với việc công nghệ ngày càng hoàn thiện và ứng dụng mở rộng, robot “Made in China” đang tăng tốc hiện diện toàn cầu, thúc đẩy đổi mới công nghiệp. Năm 2024, Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu robot công nghiệp lớn thứ hai thế giới. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu robot của nước này tăng 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Efort Intelligent Robot Co., Ltd. - doanh nghiệp Trung Quốc chuyên về nghiên cứu phát triển (R&D) và sản xuất robot công nghiệp, bán hơn 16.000 robot trong năm 2024. Sản phẩm của họ được dùng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, năng lượng Mặt Trời đến linh kiện ô tô và đóng tàu.

Ngoài phục vụ sản xuất thông minh trong nước, Efort cũng hợp tác với nhiều hãng xe châu Âu như Maserati, Fiat, BMW và Volkswagen, cung cấp giải pháp robot tích hợp cho dây chuyền sản xuất thông minh, từ sơn, hàn, lắp ráp chính xác đến vận chuyển, giúp tăng hiệu suất. Công ty này bắt đầu xuất khẩu robot sang châu Âu từ năm 2019.

Không chỉ có robot công nghiệp, robot dịch vụ và robot dạng người của Trung Quốc cũng đang mở rộng ứng dụng trên thị trường quốc tế.

Công ty Keenon Robotics, có trụ sở tại Thượng Hải, đã đưa robot phục vụ vào nhà hàng, khách sạn và bệnh viện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm nhiệm các công việc như mang đồ ăn, hỗ trợ y tế.

Trong khi đó, robot dưới nước của Chasing Innovation (có trụ sở tại Thâm Quyến) được xuất sang hơn 100 quốc gia để phục vụ quan sát đáy biển, cứu hộ khẩn cấp và nghiên cứu khoa học.

Robot dạng người Mornine - do Moga Technology, công ty con của tập đoàn ô tô Chery, phát triển, đã được đưa vào các showroom ô tô tại hơn 30 quốc gia, gồm Malaysia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Nam Phi và Ba Lan. Tích hợp lidar 3D, camera toàn cảnh và mô hình ngôn ngữ lớn, robot có thể tự định tuyến và phản hồi câu hỏi của khách hàng.

Theo ông Zhang Guibing, Tổng giám đốc Moga Technology, công ty đặt mục tiêu bán hơn 40.000 robot dạng người và trên 90.000 robot chó trên toàn cầu vào năm 2030. Các sản phẩm này sẽ hướng đến 10 nhóm ứng dụng, như bán hàng, hướng dẫn tham quan, tư vấn và đồng hành./.

Trung Quốc cách mạng hóa ngành sản xuất với robot hình người Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người để thay đổi công nghiệp, ứng dụng AI, giảm chi phí, và đối mặt với thách thức về việc làm.