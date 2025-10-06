Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp do bão Matmo đổ bộ

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc thông báo đã kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4 trong ngày 5/10 sau khi bão Matmo - cơn bão thứ 21 của mùa bão Thái Bình Dương năm nay, đổ bộ vào các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, miền Nam nước này.

Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, phối hợp với Cục dự trữ chiến lược và lương thực quốc gia, đã gửi thêm 20.000 đồ cứu trợ thiên tai đến Quảng Đông và Hải Nam, và 10.000 đồ cứu trợ đến tỉnh Quảng Tây. Những đồ cứu trợ này gồm giường gấp, thảm chống ẩm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình.

Ngoài ra, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cũng khẩn trương phân bổ 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28,15 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam trong các nỗ lực phục hồi khẩn cấp sau bão.

Số tiền này chủ yếu được dùng để khôi phục và tái thiết cơ sở hạ tầng và các công trình dịch vụ công cộng bị hư hại, gồm đường sá, cầu cống, kè bờ, trường học và bệnh viện, nhằm đẩy nhanh việc khôi phục sản xuất và cuộc sống bình thường.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 347.000 người đã được sơ tán tại Quảng Đông và Hải Nam để đảm bảo an toàn.

Trước đó cùng ngày, cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Đông thông báo bão Matmo đã đổ bộ vào khu vực duyên hải phía đông huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang vào đầu giờ chiều, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 42m/s.

Sau khi đổ bộ, bão Matmo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện của huyện Tuy Tây, dẫn đến mất điện ở một số khu vực.

Tính đến 7h tối 5/10, chi nhánh Quảng Đông của Tổng công ty Điện lực Phương Nam Trung Quốc đã huy động gần 40.000 nhân viên, khoảng 170 xe cứu hộ và 550 máy phát điện khẩn cấp đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện các cơ quan khí tượng cho biết bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Dự báo thành phố Trạm Giang và thành phố Mậu Danh gần đó sẽ có mưa vừa đến mưa rào trong ngày 6/10./.

Bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và tiếp tục suy yếu Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa-mưa to.