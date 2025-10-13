Môi trường

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt tại 3 tỉnh

Trung Quốc kích hoạt cấp độ khẩn cấp để ứng phó lũ lụt tại Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, dự báo trận lũ lớn đầu tiên năm 2025 với đỉnh điểm 6.000 m3/s.

Việt Hải
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 12/10 đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt ở cấp 4 tại các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây.

Thông báo cho hay động thái này được thực hiện để ứng phó với lũ lụt mùa thu ở trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà, do lượng mưa đã khiến các nhánh sông ở trung lưu sông vượt quá mức cảnh báo.

Dựa trên điều mức nước hiện tại và dự báo lượng mưa, sông Hoàng Hà dự kiến sẽ trải qua trận lũ lớn đầu tiên trong năm 2025, với lưu lượng đỉnh điểm khoảng 6.000 m3/s dự kiến vào ngày 15/10.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hối thúc chính quyền các địa phương điều tiết một cách khoa học các dự án thủy lợi cũng như tăng cường tuần tra đê điều trong mùa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #kiểm soát lũ lụt #ứng phó khẩn cấp #sông Hoàng Hà Trung Quốc
