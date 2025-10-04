Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp khi bão Matmo áp sát

Ngày 4/10, hai tỉnh miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp khi bão Matmo, cơn bão thứ 21 của mùa bão Thái Bình Dương năm 2025, áp sát.



Cụ thể, sáng cùng ngày, Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp IV lên cấp II (mức nghiêm trọng thứ hai) do dự báo sẽ có mưa lớn và gió mạnh trong 48 giờ tới.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Matmo đã mạnh lên cấp bão và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, đồng thời tiếp tục tăng cường độ.

Dự kiến, bão Matmo sẽ đổ bộ vào sáng 5/10, dọc bờ biển từ Điền Bạch (Quảng Đông) đến Vạn Ninh (Hải Nam) với cường độ là bão hoặc bão nghiêm trọng.

Các tàu cá hoạt động ở vùng biển bị ảnh hưởng đã được lệnh quay về cảng trú ẩn. Các thành phố ven biển được kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa lũ lụt, lũ quét và lở đất.



Trong khi đó, tại Hải Nam, Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ tỉnh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với các tàu thuyền và hoạt động hàng hải lên cấp III vào 8h30 sáng 4/10 (giờ địa phương).

Tại Hải Khẩu (thủ phủ tỉnh Hải Nam), chính quyền có kế hoạch tạm ngừng tất cả các hoạt động công việc, giao thông công cộng cũng như hoạt động tại công viên và cơ sở kinh doanh từ chiều 4/10 đến 5/10.



Việc bão Matmo đổ bộ đúng vào kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày của Trung Quốc đã gây ra sự gián đoạn lớn cho du lịch và giao thông, khi lượng khách du lịch được dự báo tăng đáng kể.

Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu dự kiến sẽ hủy tất cả các chuyến bay đi và đến bắt đầu từ 23h tối 4/10.



Tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), cơ quan chức năng cho biết sẽ nâng cảnh báo bão lên cấp Gió mạnh số 3 vào trưa 4/10 và đánh giá khả năng nâng mức cao hơn vào cuối ngày./.

Bão Matmo gia tăng sức mạnh và tiến sát bờ biển phía Nam Trung Quốc Dự báo, trong ngày 5/10, bão Matmo sẽ đổ bộ khu vực từ huyện Điện Bạch thuộc tỉnh Quảng Đông đến thành phố Vạn Ninh thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.