Trung Quốc phát hiện hành khách đeo mặt dây chuyền có phóng xạ tại sân bay

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Hải quan Đại Liên đã phát hiện một hành khách đến sân bay quốc tế Chu Thủy Tử ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, mang theo một mặt dây chuyền có nồng độ phóng xạ cao, gây báo động trong quá trình kiểm tra hải quan thường kỳ.

Mặt dây chuyền này, được hành khách mô tả là "bùa hộ mệnh" của một người bạn, có nồng độ phóng xạ 168,6 microsievert/h, cao gấp 1.686 lần mức bình thường.

Phân tích sâu hơn đã xác định chất phóng xạ là thorium-232 vốn đã được Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 vì khả năng gây ung thư cho người.

Hải quan Đại Liên đã tịch thu vật phẩm này và nhắc nhở các du khách nên kiểm tra thành phần của các mặt hàng mua từ nước ngoài để tránh rủi ro sức khỏe và thiệt hại tài chính.

Các vật phẩm có mức phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn an toàn sẽ bị tịch thu và giao cho các cơ quan chuyên trách hoặc trả lại nơi xuất xứ./.

