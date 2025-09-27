Trung Quốc: Quảng Đông, Hải Nam tăng chuẩn bị ứng phó bão Bualoi

Để chuẩn bị ứng phó với bão Bualoi, ngày 27/9, tỉnh Hải Nam (Hainan), miền Nam Trung Quốc, đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão từ cấp 4 - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này lên mức 3.



Theo lệnh ứng phó này, dịch vụ phà chở khách qua eo biển Quỳnh Châu đã bị tạm dừng từ 9h cùng ngày (giờ địa phương, tức 8h theo giờ Việt Nma) và có thể kéo dài đến tối 28/9.

Các biện pháp tăng cường an toàn cho các cơ sở du lịch trên đảo Hải Nam và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngập úng đô thị cũng được triển khai.

Ngoài ra, các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi ở khu vực phía Đông và Trung Biển Đông được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn tránh gió. Các cảng biển cũng cần được gia cố để đảm bảo quản lý tốt tàu cá trở về, cùng với các biện pháp phòng ngừa khác.



Tỉnh Quảng Đông (Guangdong), miền Nam Trung Quốc, cũng đã áp dụng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng tránh những ảnh hưởng từ bão Bualoi, cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Một số khu vực đã cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học.



Theo Cục Khí tượng và Địa vật lý Macao, tính đến 17h ngày 27/9, bão Bualoi nằm ở phía Đông Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Hainan) hơn 270 km về phía Đông Nam với sức gió lên tới 120 km/h vùng gần tâm bão.

Bão Bualoi được dự báo sẽ di chuyển nhanh về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 km và tiếp tục mạnh lên. Từ đêm 27/9 đến ngày 29/9, đảo Hải Nam và vùng biển xung quanh sẽ hứng chịu gió mạnh và mưa lớn.

Theo dự báo, ngày 28/9, bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất, có thể lên tới cấp 14 trên thang đo Beaufort, với sức gió 150 km/h, giật 194 km/h./.

Philippines: 10 người đã thiệt mạng do bão Bualoi Số người thiệt mạng do bão Bualoi quét qua miền Trung và phía Nam đảo chính Luzon đã tăng lên 10 người, trong khi khu vực miền Bắc vẫn đang khắc phục hậu quả của siêu bão Rasaga.