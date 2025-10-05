Trung Quốc: Tỉnh Quảng Đông nâng mức ứng phó khẩn cấp bão Matmo lên cao nhất

Giới chức tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp cao nhất khi bão Matmo (Việt Nam gọi là bão số 11) mạnh lên.

Chính quyền tỉnh cũng đã triển khai hoạt động sơ tán hơn 150.000 người để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Matmo có sức gió duy trì tối đa 151 km/h vào sáng 5/10 và dự kiến đổ bộ vào khoảng giữa trưa cùng ngày.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt lên cấp độ 1, mức cao nhất trong hệ thống 4 cấp.

Trước đó, tính đến tối qua, toàn tỉnh đã sơ tán hơn 151.000 người, trong đó có hơn 9.900 người tại các khu vực ven biển.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo Đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp) khi bão Matmo được dự báo sẽ đổ bộ vào 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.

Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khoảng trưa nay với cường độ mạnh, sức gió tối đa lên tới 162 km/h, kèm theo mưa to và gió giật tại các thành phố ven biển.

Để ứng phó với bão Matmo, chính quyền thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động học tập, làm việc, sản xuất, giao thông và kinh doanh từ tối 4/10, đồng thời đóng cửa tất cả các tuyến đường cao tốc từ sáng 5/10.

Cơ quan hàng hải cũng đã đình chỉ hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng và triển khai lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng phó tại nhiều khu vực.

Do cũng nằm trên đường đi của bão nên chính quyền tỉnh Hải Nam đã hủy các chuyến bay, dừng hoạt động giao thông công cộng và đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh từ ngày 4/10.

Trong khi đó, dù không nằm trên đường đi trực tiếp của bão nhưng chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) thông báo tạm dừng các lớp học và hoạt động dạy thêm.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo bão Matmo sẽ gây mưa to, với lượng mưa dự kiến từ 100 - 249mm tại một số khu vực.

Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng tới tỉnh Vân Nam (Yunnan) ở Tây Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam./.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp khi bão Matmo áp sát Các tàu cá hoạt động ở vùng biển bị ảnh hưởng đã được lệnh quay về cảng trú ẩn. Các thành phố ven biển được kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa lũ lụt, lũ quét và lở đất.