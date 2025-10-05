Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Sáng 5/10, tại xã Tà Năng (Lâm Đồng), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo cử tri là người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn xã Tà Năng tham dự.

Tại hội nghị, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo đến cử tri những nội dung chủ yếu, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra ngày 20/10/2025. Đồng thời khái quát về tình hình kinh tế-xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2025 của cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng.

Trong bối cảnh có những tồn tại, khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội của Lâm Đồng đạt nhiều kết quả kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 6,80% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 23.500 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.457,9 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ; khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 15,255 triệu lượt khách, tăng 17,58% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều dự án đường cao tốc như Bảo Lộc-Liên Khương, Tân Phú-Bảo Lộc, Gia Nghĩa-Chơn Thành đang được tích cực triển khai…

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến đồng tình với những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội, dân sinh tại địa phương. Cụ thể như tình trạng nhiều thôn trên địa bàn xã chưa có điện lưới quốc gia; thiếu nhân lực chuyên môn ở cấp xã sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tuyến đường ĐT729 xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn cho người dân, con em đi học.

Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị về tình trạng thu hồi đất, đền bù chưa thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân; người dân còn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi sáp nhập các địa phương…

Ghi nhận các ý kiến phản ảnh của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương đã giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri đối với các lĩnh vực trên địa bàn và lưu ý, trong các ý kiến có nhiều kiến nghị của cử tri về vấn đề đất đai đã phản ánh thực tế phức tạp của mâu thuẫn đất đai trên địa bàn. Do đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần hướng dẫn người dân cũng như giao các cơ quan chức năng như Thanh tra, Công an vào cuộc, tìm hiểu rõ từng trường hợp người dân phản ánh để có phương án xử lý, giải quyết cho bà con.

Kết quả thực hiện của địa phương sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát vào đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 tới.

Tỉnh Lâm Đồng và sở, ngành, địa phương cũng sớm khắc phục tình trạng bất cập về cơ sở hạ tầng tại địa phương; có phương án giải quyết tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã nhằm giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính của người dân ngay tại cấp xã, phường sau khi đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tà Năng./.

