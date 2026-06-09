Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Chủ tịch JICA

Sáng 9/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Chào mừng ông Tanaka Akihiko và Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân... với sự tin cậy chính trị cao.

Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Ông Tanaka Akihiko trân trọng cảm ơn Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam thời gian qua, trong đó có những dự án của JICA đang phát huy hiệu quả.

Trao đổi về định hướng phát triển, các đột phá chiến lược của Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới, trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10 %/năm trở lên, xác định 3 đột phá chiến lược gồm: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chia sẻ về quan điểm, chủ trương, ưu tiên của Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thật sự tiêu biểu, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phải chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực lãnh đạo, quản lý; chú trọng hình thành tư duy chiến lược, năng lực hoạch định chính sách, quản trị hiện đại, quản trị rủi ro và dẫn dắt chuyển đổi số.

Nội dung đào tạo phải bám sát các định hướng lớn của Đại hội XIV, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực, địa phương và vị trí công tác. Đổi mới phương thức đánh giá theo hướng lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ, sản phẩm công việc và kết quả sau đào tạo làm thước đo chủ yếu; gắn chặt đào tạo với công tác quy hoạch, sử dụng và phát triển cán bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, bồi dưỡng; trang bị cho cán bộ kiến thức và kỹ năng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và các công nghệ chiến lược.

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo JICA trao đổi về kết quả và định hướng hợp tác thời gian tới.

Hợp tác giữa Việt Nam và JICA trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và hình thành bước đầu cơ chế phối hợp đào tạo có yếu tố quốc tế.

Ban đã cử khoảng 490 cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại Nhật Bản, cụ thể gồm: Dự án “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược” và Dự án “Đào tạo lãnh đạo trẻ các thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.”

Thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị JICA tiếp tục triển khai Dự án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam” giai đoạn 2026-2028 với nội dung, chủ đề bồi dưỡng bám sát các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Đồng thời, chương trình cần gắn với 4 trụ cột hợp tác mới đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, thành phố thông minh, hạ tầng công nghệ cao; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và cải cách thể chế; Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phòng chống thiên tai; Chính sách xã hội, an sinh, y tế, chăm sóc người cao tuổi và thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị thời gian tới JICA quan tâm bổ sung các chương trình đào tạo trung hạn (từ 1-3 tháng) dành cho cán bộ cấp chiến lược của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản.

JICA phối hợp xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá và sử dụng cán bộ sau đào tạo một cách thực chất, đồng bộ; xây dựng hệ thống hồ sơ phát triển cá nhân, định kỳ đánh giá tác động của chương trình để kịp thời điều chỉnh nội dung chưa phù hợp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc với các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Tanaka Akihiko cảm ơn Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chia sẻ về những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới; về tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược trong giai đoạn phát triển mới để góp phần thực hiện các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Ông Tanaka Akihiko nhấn mạnh hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai bên bắt đầu từ năm 2018. Hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ là vô cùng mạnh mẽ và đã có bước phát triển vượt bậc. Theo đó, hai bên cần cân nhắc, thiết kế chương trình đào tạo thời gian tới bao gồm những nội dung mới như: Chuyển đổi số, ứng dụng AI, hoạch định chính sách dựa trên căn cứ và bằng chứng khoa học.

JICA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham vấn với Ban Tổ chức Trung ương để hai bên thiết kế chương trình thực sự hiệu quả cả về nội dung và thời gian.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn ông Tanaka Akihiko đã có những trao đổi để hai bên cùng phối hợp tổ chức hoạt động đào tạo thời gian tới phù hợp với sự phát triển của thế giới và Việt Nam; đồng thời mong muốn JICA tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để hai bên mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mà JICA có thế mạnh, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới./.

Hợp tác Việt Nam-JICA ghi nhận nhiều dấu ấn trong thúc đẩy chuyển đổi xanh và số Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết trong hơn ba thập kỷ hợp tác, các dự án ODA của Nhật Bản do JICA triển khai luôn bám sát các ưu tiên phát triển của Việt Nam, góp phần phát triển bền vững.