Trường Đại học Hàng hải hướng tới trung tâm đào tạo hàng hải hàng đầu châu Á

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1901/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quyết định, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ được phát triển thành cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tập trung vào lĩnh vực kinh tế biển, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của trường phải bám sát yêu cầu Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; chủ trương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mang tính mũi nhọn mà trường có truyền thống và thế mạnh.

Đề án nhấn mạnh việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và mở rộng không gian phát triển.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác chuyển giao-ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm, trong đó các lĩnh vực giao thông vận tải và kinh tế biển đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Trường phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu châu Á trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đến năm 2030, quy mô đào tạo của trường đạt 26.000-28.000 sinh viên; tỷ lệ học viên sau đại học đạt khoảng 7,5% tổng số sinh viên; có trên 150 sinh viên quốc tế theo học.

Các ngành, lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên phát triển gồm: Khoa học hàng hải; Cơ khí động lực; Đóng tàu; Điều khiển và tự động hóa; Kinh tế biển và logistics; Công trình biển; Môi trường biển.

Trường phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, trong đó trên 50% có trình độ tiến sỹ, hơn 15% có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Mỗi năm, trường thực hiện ít nhất 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 20 nhiệm vụ cấp bộ/ngành và tương đương; số lượng bài báo quốc tế tăng trên 12%/năm, đến năm 2030 đạt tối thiểu 400 bài báo quốc tế/năm.

Trường phấn đấu trở thành một trong 5 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN, với các ngành Khoa học hàng hải và Cơ khí động lực nằm trong tốp 10 châu Á.

Đến năm 2035, quy mô đào tạo đạt 28.000-30.000 sinh viên; tỷ lệ học viên sau đại học chiếm 10% tổng số sinh viên; có trên 200 sinh viên quốc tế theo học.

Các lĩnh vực trọng điểm ưu tiên gồm: Khoa học hàng hải; Cơ khí động lực; Đóng tàu; Điều khiển và tự động hóa; Kinh tế biển và logistics; Công trình biển; Môi trường biển; Viễn thám và dẫn đường trên biển; Vật liệu. Đội ngũ giảng viên có trên 60% tiến sỹ, trên 25% giáo sư, phó giáo sư.

Mỗi năm, trường thực hiện ít nhất 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 30 nhiệm vụ cấp bộ/ngành; số lượng bài báo quốc tế tăng trên 12%/năm, đến năm 2035 đạt tối thiểu 600 bài/năm.

Trường trở thành một trong 3 trung tâm đào tạo nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu ASEAN, với các ngành Khoa học hàng hải, Cơ khí động lực, Điều khiển-tự động hóa, Kinh tế biển-logistics lọt tốp 10 châu Á.

Định hướng đến năm 2045, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển và đại dương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trường phấn đấu đạt trình độ ngang bằng với các đại học hàng hải của những quốc gia phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là ở những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh và truyền thống của trường.

Trường tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Xuân Dương, năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy với 50 chuyên ngành đào tạo.

Hiện, trường tiên phong trong hội nhập khu vực và quốc tế; là thành viên chính thức của Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO). Sinh viên được đánh giá theo chuẩn tiếng Anh TOEIC, chuẩn Tin học Microsoft MOS quốc tế.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, thu nhập ổn định, nhờ vào mạng lưới hợp tác rộng rãi với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế, cùng sự hỗ trợ của đông đảo cựu sinh viên hiện là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn./.

