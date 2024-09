Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can trong vụ Xuyên Việt Oil

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."