Truyền hình MyTV ra mắt chùm kênh thể thao SPOTV độc quyền

Tập đoàn VNPT hợp tác với Mạng Truyền hình SPOTV của Hàn Quốc cho ra mắt độc quyền chùm kênh thể thao quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Chiều 16/1/2024, Truyền hình MyTV (Tập đoàn VNPT) tổ chức Lễ ra mắt độc quyền chùm kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2, đánh dấu sự hợp tác với Mạng Truyền hình trả tiền của Hàn Quốc - SPOTV, trực thuộc Tập đoàn truyền thông Eclat (Eclat Media Group).

Với thông điệp "Nhập cuộc, thỏa đam mê," SPOTV và SPOTV2 mang đến cho người hâm mộ thể thao cơ hội trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế độc quyền như: Giải Đua xe Môtô Grand Prix (MotoGP); các Giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) và Vô địch Wimbledon; Giải Vô địch Cầu lông Thế giới (BWF World Tour, BWF Major Events); Giải Golf Major The Open và The Masters; Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới (World Table Tennis)...

Đặc biệt kể mùa giải 2024/25, người hâm mộ môn Thể thao Vua sẽ được chứng kiến những siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema hay Sadio Mane sải bước trên sân cỏ của Giải Bóng đá Vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League) trên hai kênh truyền hình SPOTV và SPOTV2.

Ngoài ra, chùm kênh SPOTV và SPOTV2 còn phát sóng vô vàn các giải đấu đa dạng của những môn thể thao đang dần phổ biến tại Việt Nam như Bóng rổ, Bóng chuyền, Trượt băng, Điền kinh,... cùng nhiều giải đấu hấp dẫn khác.

TV360 Viettel sở hữu bản quyền Vòng Chung kết UEFA EURO 2024 Ứng dụng truyền hình TV360 của Viettel là đơn vị độc quyền khai thác phát sóng Giải đấu UEFA EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media khẳng định việc đưa thêm hai kênh SPOTV và SPOTV2 để phục vụ khán giả nằm trong chiến lược đưa các kênh thể thao quốc tế trở lại thị trường Việt Nam sau gần hai năm vắng bóng.

"Hiện nay, Truyền hình MyTV có gần như đầy đủ các giải thể thao quan trọng và hấp dẫn với khán giả Việt Nam. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để kết nối, giúp thỏa niềm đam mê thể thao của khán giả Việt, góp phần đưa nền thể thao nước nhà có nhiều cơ hội tiếp cận, nhập cuộc với các giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới," ông Nguyễn Sơn Hải nhấn mạnh.

Trong lần đầu tiên "nhập cuộc" tại thị trường Việt Nam (SPOTV và SPOTV2 hiện đã có mặt tại 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á), ông Lee Choong Khay, Tổng Giám đốc SPOTV hy vọng qua những trải nghiệm trên truyền hình, cộng đồng người hâm mộ thể thao có thể chia sẻ niềm hứng khởi và đam mê với các môn thể thao yêu thích, qua đó tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của khán giả.

Hai kênh SPOTV và SPOTV2 được cung cấp cho khách hàng đăng ký mới gói cước Nâng cao Plus và MyTV Sport; và khách hàng hiện hữu đang sử dụng các gói cước Silver, Silver HD, Gold, Gold HD, Nâng cao và VIP trên tất cả các nền tảng Truyền hình MyTV. Khách hàng có thể đăng ký online hoặc tại điểm giao dịch VNPT trên tất cả các tỉnh thành.

Khán giả được tham gia trải nghiệm các hoạt động thể thao tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Nhằm lan tỏa tinh thần thể thao, ngay tại buổi Lễ, Truyền hình MyTV công bố sẽ tổ chức chương trình “Nhập cuộc thể thao” với 3 giải thưởng lớn - là các cơ hội tham dự Giải MotoGP tại Trường đua Pertamina Mandalika nổi tiếng ở Indonesia, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2024, với mỗi giải thưởng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Một giải đã có chủ nhân ngay tại buổi lễ. Sự hấp dẫn, hồi hộp chờ đợi các giải còn lại, sẽ nhận được cơ hội từ các chương trình do MyTV tổ chức trong thời gian tới trên phạm vi toàn quốc./.