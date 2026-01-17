Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi “phép màu Kim Sang Sik” gây chấn động châu lục

Sáng 17/1, hàng loạt tờ báo lớn của Hàn Quốc đồng loạt đăng tải những bài viết ca ngợi chiến thắng nghẹt thở nhưng đầy thuyết phục của U23 Việt Nam trước U23 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đêm 16/1, qua đó đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vào Bán kết giải U23 châu Á 2026.

Báo Sports giật tít đầy ấn tượng: “Phép màu Kim Sang Sik đang làm rung chuyển châu Á." Cổng thông tin sports.nate nhấn mạnh: “Kim Sang Sik lại tỏa sáng cùng bóng đá Việt Nam," trong khi Chosun Ilbo ví von chiến lược gia người Hàn Quốc là “Phù thủy bóng đêm," với dòng tít: “Phép màu của Kim Sang Sik và hành trình trở lại Thường Châu 2018 của Việt Nam."

Bình luận chung của truyền thông Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã tạo nên một kỳ tích đáng chú ý tại giải đấu năm nay.

Trong trận Tứ kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal (ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia), đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ, trong một trận cầu kịch tính đến phút cuối cùng.

U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Tại đây, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục duy trì sức ép, thể hiện bản lĩnh và thể lực vượt trội để ghi bàn quyết định, khép lại chiến thắng lịch sử.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2018, U23 Việt Nam trở lại bán kết U23 châu Á - giải đấu từng chứng kiến kỳ tích Á quân tại Thường Châu (Trung Quốc) dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Khi đó, bóng đá Việt Nam chỉ chịu khuất phục trước Uzbekistan trong trận chung kết.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, người tiếp quản đội tuyển Việt Nam từ tháng 5/2024, bóng đá trẻ Việt Nam đang trải qua giai đoạn thăng hoa với ba danh hiệu liên tiếp: vô địch Cúp Mitsubishi (Đông Nam Á), Giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Tại vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận trước Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và chủ nhà Saudi Arabia (1-0), giành ngôi nhất bảng A một cách thuyết phục trước khi bước vào Tứ kết.

Trong trận gặp UAE, Nguyễn Đình Bắc trở thành điểm sáng lớn. Vào sân thay Lê Victor ở phút 35 do chấn thương, tiền đạo trẻ này góp dấu giày vào hai bàn thắng: kiến tạo cho Nguyễn Lê Phát mở tỷ số ở phút 39 hiệp một và trực tiếp đánh đầu nâng tỷ số ở hiệp hai từ đường chuyền của Phạm Minh Phúc. Đến hiệp phụ, chính Minh Phúc ghi bàn quyết định bằng cú xoay người dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-2.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ: “Các cầu thủ khá mệt khi bước vào hiệp phụ, nhưng tôi tin thể lực của chúng tôi vẫn tốt hơn UAE. Tôi thực sự biết ơn nỗ lực và tinh thần chiến đấu của toàn đội”./.

"U23 Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm châu Á" Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.