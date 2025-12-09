Truyền thông: Mỹ ép Ukraine từ bỏ toàn bộ vùng Donbas

Theo Politico, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đang gặp bế tắc chủ yếu ở một vấn đề đó là cách buộc Ukraine chấp nhận từ bỏ điều mà Điện Kremlin đã không làm được trong cuộc chiến, đó là toàn bộ vùng Donbas.

Một quan chức cấp cao châu Âu cho biết, với vấn đề lãnh thổ, “phía Mỹ rất đơn giản: Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ, và người Mỹ liên tục tìm cách làm thế nào để điều đó xảy ra."

Quan chức này nói thêm: “Người Mỹ khăng khăng rằng Ukraine phải rời khỏi Donbas… bằng cách này hay cách khác."

Phía Ukraine tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên việc đóng băng chiến tuyến hiện nay, khi khoảng 30% khu vực Donbas vẫn nằm trong kiểm soát của Kiev.

Quan chức châu ÂU nói: “Nhìn chung, lựa chọn thực tế nhất là giữ nguyên vị trí hiện tại. Nhưng Nga đang gây áp lực để Kiev từ bỏ lãnh thổ."

Trong khi đó, ngày 8/12, tờ Strana của Ukraine trích dẫn phát biểu của Tổng thống nước này sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tuyên bố Kiev không có quyền hiến định nhượng lại lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh cũng sẽ không được xem xét vì điều này cũng trái ngược với luật pháp quốc tế.

Ông Zelensky lưu ý rằng văn kiện của Mỹ đã bị giảm xuống còn 20 điểm (trước đó là 28 điểm), đồng thời cho biết thêm rằng các đại diện của Mỹ muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp, nhưng không có thỏa hiệp nào về vấn đề lãnh thổ.

Ngày 8/12, Đại diện Thường trực Mỹ tại NATO Matthew Whitaker tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump có ảnh hưởng đối với Kiev để đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng sự tham gia của cả hai bên Ukraine và Nga là điều cần thiết để chấm dứt khủng hoảng./.

Tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới Dựa trên kết quả đạt được sau cuộc thảo luận với Nga, 2 quan chức Mỹ đã tiếp tục làm việc với đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu.