Từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 800mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ ngày 22/10 đến 19 giờ ngày 24/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Mưa rất lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 19 giờ ngày 22/10 đến 19 giờ ngày 24/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 22/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 16 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, hiện nay (22/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, chiều tối và đêm 22/10 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10 có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội: không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; riêng vùng biển phía Tây vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5+7m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12 kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm 22/10 có mưa lớn diện rộng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Thời tiết các khu vực đêm 22/10, ngày 23/10

Phía Tây Bắc Bộ

- Đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh- Thành phố Huế) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; vùng ven biển từ Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, từ chiều ven biển tHành phố Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.