Từ ngày 10/6, tình trạng mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ giảm dần, khu vực trung du và đồng bằng, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 9/6 mưa giảm dần.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, ngày và đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 9/6, khu vực trung du và đồng bằng, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ tại khu vực Tây Bắc Bộ. Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với diễn biến không khí lạnh, hiện đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Ngày 9/6, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 9/6 có mưa, mưa rào; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Trên biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác./.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sạch có nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động phương án bảo đảm an toàn.