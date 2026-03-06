Từ phố thị đến xã đảo Minh Châu: Cử tri quan tâm tới những vấn đề thiết thực của đời sống địa phương

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa từ trung tâm Hà Nội đến xã đảo Minh Châu, nơi cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Những ngày này, tại nhiều địa phương ở Hà Nội, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ. Tại các khu dân cư, danh sách cử tri được niêm yết công khai, thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Không khí đó cũng lan tỏa tới xã đảo Minh Châu – địa bàn đặc thù của Thủ đô. Qua các cuộc trao đổi tại khu dân cư, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn những đại biểu được bầu sẽ gần dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương./.