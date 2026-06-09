Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 21/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông.

Dự báo ngày và đêm 9/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đến 19h ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ phía Đông đảo Đài Loan, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.