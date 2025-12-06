Tuần phim Việt Nam - nhịp cầu văn hoá gắn kết hai dân tộc Việt-Lào

Chiều 6/12, tại Cung Văn hoá Quốc gia Lào ở Thủ đô Vientiane, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá và Du lịch Lào tổ chức Lễ bế mạc Tuần phim Việt Nam chào mừng Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Văn hoá và Du lịch Lào Suansavanh Viyaket; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào, cùng đông đảo người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu bế mạc, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đại diện đoàn công tác tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Lào - nhấn mạnh trong bối cảnh năm 2025 với nhiều dấu mốc quan trọng đối với cả hai quốc gia, Tuần phim chào mừng Quốc khánh Lào đã trở thành nhịp cầu văn hoá đầy ý nghĩa.

Thông qua các bộ phim truyện và phim tài liệu được trình chiếu, Ban Tổ chức mong muốn gửi tới nhân dân Lào những hình ảnh chân thực, sinh động về đất nước, con người Việt Nam, về những đổi thay mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập và hơn hết là tinh thần đoàn kết, nhân ái - những giá trị mà hai dân tộc luôn đồng cảm và trân trọng.

Theo ông Đỗ Quốc Việt, trong sáu ngày diễn ra sự kiện, Tuần phim đã giới thiệu tới công chúng Lào và Việt Nam một số tác phẩm tiêu biểu, trong đó có ba tác phẩm mới công chiếu của điện ảnh Việt Nam.

Những bộ phim này là lời chúc mừng chân thành của điện ảnh Việt Nam gửi tới nhân dân Lào nhân dịp 50 năm Quốc khánh; đồng thời là cầu nối giúp công chúng hai nước thêm thấu hiểu, thêm yêu quý và càng trân trọng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ban Tổ chức cho biết các tác phẩm được trình chiếu trong Tuần phim lần này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào, giúp nhân dân hai nước thêm gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau hơn, cùng nhau gìn giữ di sản tình cảm đặc biệt mà lịch sử đã trao gửi.

Những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp được chuyển tải qua từng bộ phim không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hoá và lịch sử, khắc họa sinh động tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Tuần phim không chỉ là sự kiện giao lưu điện ảnh mà còn là dịp để khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào./.

Nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào anh em Chương trình múa rối nước đặc sắc với chủ để “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là món quà tinh thần dành tặng cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào.