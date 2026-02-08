Vietnam+ (VietnamPlus)
Tưng bừng lễ Mở cửa Ô khởi đầu mùa Xuân Thăng Long
Loan báo tin Xuân trong Lễ Mở cửa Ô tại Ô Quan Chưởng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đoàn rước lễ tiến vào khu vực 36 phố phường, như một nghi thức loan báo mùa Xuân mới đã trở về với Kinh kỳ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Màn trình diễn của các chú ngựa trong nghi lễ rước hoa-loan báo tin xuân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đoàn rước lễ tiến vào khu vực 36 phố phường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đoàn rước thiếu nhi cùng nhau kéo những chú ngựa gỗ được trang trí theo mô hình ngựa đồ chơi của người Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
