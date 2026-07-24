Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tối ngày 24/7, hòa cùng không khí trang nghiêm và thành kính trong lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trên cả nước, 60 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn cơ sở Hải đoàn 11, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu và hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tham gia hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc này tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Hải và Nghĩa trang liệt sỹ Nam Hải thuộc phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Tại hai Nghĩa trang liệt sỹ của phường Đông Hải, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của Bộ Tư lệnh Vùng đã tham gia khối đứng, phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên các lực lượng, nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sỹ đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Hải 2. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Trung tá Tống Duy Thuần, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng cho biết, buổi lễ thắp nến tri ân tại hai Nghĩa trang liệt sỹ là đợt sinh hoạt, học tập truyền thống có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, giúp tuổi trẻ của đơn vị khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” bồi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao trách nhiệm cống hiến đối với thế hệ trẻ.

Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nguyện tiếp bước cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, tích cực thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tăng tốc thực hiện mục tiêu sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.