Tượng Nghĩa từ Triều Châu: Gìn giữ di sản trăm năm giữa lòng siêu đô thị

Ngày 24/5, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân phường An Đông, Hội quán Nghĩa An đã tổ chức khánh thành công trình trùng tu Tượng Nghĩa từ Triều Châu, Quan Âm các và hồ nước phong cảnh sau hơn 10 tháng thi công.

Tượng Nghĩa Từ được khởi dựng vào khoảng năm 1881, là một di sản kiến trúc đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa cộng đồng người Hoa Triều Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua bao thăng trầm với các đợt đại tu vào năm 1896, 1968 và 1994 nên nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc bảo tồn, tháng 7/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho trùng tu, sửa chữa toàn diện.

Với tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, công trình đến nay đã hoàn thành 100% các hạng mục. Những họa tiết nóc mái, vì kèo, hoa văn mang đậm phong cách nghệ thuật Triều Châu đã được tái hiện vẹn nguyên. Từng nét chạm khắc rồng phượng, mây nước, phù điêu gốm mỹ thuật trên dông mái rực lên màu sắc sống động.

Toàn bộ hệ thống dông mái, các bao lam, vì kèo gỗ ở Tượng Nghĩa từ lần này đều được những thợ lành nghề phục dựng thủ công theo đúng kỹ thuật truyền thống. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Trực tiếp tham gia vào quá trình hồi sinh di sản này, Nghệ nhân Thanh Tùng chia sẻ: "Cái khó nhất của việc trùng tu kiến trúc Triều Châu cổ là làm sao giữ được cái "hồn" của nghệ thuật chạm khảm và đắp nổi phù điêu bằng gốm cắt (tiền sứ).

Từ những mảnh gốm, mảnh sứ dân gian, chúng tôi đã tỉ mỉ ghép lại thành các điển tích xưa, đảm bảo độ sắc sảo, rực rỡ nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, uy nghiêm vốn có của công trình."

Tại lễ khánh thành, ông Trần Em, Trưởng Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An xúc động chia sẻ, giờ đây, mỗi một viên gạch, mỗi nét sơn vẽ, cho đến các bức phù điêu gốm mỹ thuật trên dông mái rực rỡ sắc màu huyền thoại đều đã được tôn tạo, tái hiện vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Tượng Nghĩa từ Triều Châu được hồi sinh, không chỉ là câu chuyện gìn giữ một di sản kiến trúc trăm năm, mà chính là mạch nguồn hiếu kính được tiếp nối vững bền qua nhiều thế hệ.

Tọa lạc tĩnh lặng trong khuôn viên Bệnh viện An Bình (phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh), quần thể kiến trúc Tượng Nghĩa từ, Quan Âm các và Hồ nước phong cảnh trở thành nơi lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa Triều Châu trên mảnh đất phương Nam./.

