Tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng và Kép-Hạ Long đang bị ảnh hưởng nặng

Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng bão số 11, đến thời điểm hiện tại, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng (Lạng Sơn) và tuyến đường sắt Kép (Bắc Ninh)-Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị thiệt hại nặng.

Trên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng: Tại Km66+250 - Km66+500 (khu gian Phố Tráng-Kép), nước ngập đường sắt, điểm sâu nhất so với đỉnh ray 500 mm. Tại Km65+950-Km66+050 (khu gian Phố Tráng-Kép) có sạt lở đất taluy dương bên phải lý trình gây lấp rãnh dọc đường sắt.

Từ Km61+400-Km63+500 (khu gian Phố Tráng-Kép), nước ngập đường sắt, chỗ sâu nhất đo được 1.400 mm. Tại Km65+900-Km66+100; Km66+300-Km66+800, cây đổ vào đường sắt.

Tại Km76+070 (khu gian Voi Xô-Phố Vị), sạt lở đất taluy dương đường sắt lấp rãnh dọc và đến sát chân mái đá. Từ Km51+100-Km51+600 (khu gian Bắc Giang - Phố Tráng), nước ngập đỉnh ray điểm ngập sâu 120 mm.

Đối với tuyến đường sắt Kép-Hạ Long, đất taluy dương sạt lở gây lấp rãnh dọc tại các vị trí: Km2+600-Km2+800; Km3+300.

Tại Km4+250 (khu gian Kép - Bảo Sơn) có sạt lở đất taluy dương gây lấp rãnh dọc nền đường sắt. Cùng lúc, tại Km2+600 - Km4+250, cây đổ vào đường sắt gây ảnh hưởng hoạt động.

Hiện ngành đường sắt đang điều chỉnh công tác chạy tàu trên đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng và Kép-Hạ Long. Theo đó, tàu hàng A52002, A52011 dừng tại ga Kép. Bên cạnh đó, tại khu gian Phố Tráng-Kép đang cấm tàu do ngập nước.

Để khắc phục thiệt hại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang bố trí nhân lực thực hiện ngay việc chặt thu dọn cây đổ vào đường sắt để giải phóng trở ngại; cử người trực chốt theo dõi, kiểm tra và báo cáo thường xuyên diễn biến tình hình.

Các đơn vị cũng khẩn trương tổ chức kiểm tra trạng thái cầu, đường và thực hiện sửa chữa để trả đường theo quy định./.

