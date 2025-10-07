Tuyên Quang chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên hệ thống sông Lô và sông Gâm có xu hướng dao động giảm nhẹ, nhưng mực nước tại thượng lưu vẫn ở mức cao và tình hình lũ còn diễn biến phức tạp.

Đêm qua và sáng 7/10, lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi ở mức cao như: phường An Tường 74mm, xã Tân Trào 67mm, Trạm Khí tượng Tuyên Quang 75mm, phường Minh Xuân 67mm, xã Đồng Văn 56mm...

Lúc 12 giờ trưa ngày 7/10, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang cũ đạt 99,28m, cao hơn mức báo động I là 0,28m. Trong khi đó, trên sông Gâm tại Bắc Mê, mực nước lên tới 123,14m, vượt báo động II khoảng 0,14m.

Tại hồ thủy điện Tuyên Quang, lưu lượng xả xuống hạ du đạt khoảng 1.240 m3/giây khiến dòng chảy trên sông Lô và sông Gâm dâng nhanh ở nhiều khu vực.Theo dự báo, chiều và tối 7/10, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang cũ tiếp tục lên thêm từ 1-3m, có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động II từ 0,3-0,8m, sau đó sẽ giảm dần.

Tương tự, sông Gâm tại Bắc Mê sẽ tiếp tục lên từ 1-2m, dao động ở mức trên báo động III từ 0,2-0,7 m, trong khi hạ lưu sông Gâm tại các xã Nà Hang và Chiêm Hóa có xu hướng giảm chậm và dao động ở mức dưới báo động I.

Nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và ven sông, độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-1m, riêng khu vực thượng lưu có thể trên 2m. Có khả năng xảy ra sạt lở đất, sụt lún bờ sông, bãi sông, đặc biệt ở những khu vực có địa hình dốc, nền đất yếu hoặc khu dân cư sát bờ sông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo lũ trên các sông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân ven sông, gây gián đoạn giao thông thủy, ảnh hưởng tới các công trình khai thác nước mặt, đê điều, lồng bè và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Do vậy, các cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ cao, tránh đi lại qua vùng ngập sâu, suối, ngầm tràn, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và hoạt động trên sông.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả bão số 10, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các xã, phường rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, báo cáo kịp thời Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp chung hằng ngày cho đến khi hoàn thành công tác khắc phục.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, chính quyền cơ sở huy động lực lượng hỗ trợ xây dựng mới nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, hoàn thành trước ngày 15/12/2025; sửa chữa nhà tốc mái, hư hỏng trong tháng 10/2025. Đồng thời, kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là gia đình chính sách, hộ mất nhà cửa. Các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hại phải khẩn trương sửa chữa, vệ sinh, bổ sung trang thiết bị, bảo đảm học sinh trở lại trường học an toàn, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở, ngành chức năng như: Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công ty Điện lực Tuyên Quang tập trung khắc phục hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, viễn thông, nước sinh hoạt, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của nhân dân để hoàn thành trong tháng 10/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khắc phục hồ đập, công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ; phối hợp tổng hợp thiệt hại, đề xuất kinh phí hỗ trợ. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng phương án, kịch bản ứng phó thiên tai, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả.

Những ngày đầu tháng 10, khi hoàn lưu bão số 10, số 11 tràn qua, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực xuất hiện sạt lở đất nghiêm trọng. Tại thôn Ngõa, từng mảng taluy bị khoét sâu, những vết nứt dài cắt ngang sườn đồi, uy hiếp trực tiếp đến đời sống và tài sản của hàng chục hộ dân. Dù không thiệt hại về người, song tình trạng sụt trượt diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.

Ngay khi nắm thông tin, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú đã khẩn trương triển khai phương án di dời khẩn cấp 28 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, bố trí tạm tại nhà văn hóa thôn và điểm trường mầm non. Tại nơi ở tạm, các hộ dân được hỗ trợ đầy đủ nhu yếu phẩm, chăn màn, nước sạch, chăm sóc y tế và được cán bộ địa phương thường xuyên động viên, ổn định tinh thần.

Kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh trong mọi tình huống, việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân phải đặt lên hàng đầu. Chính quyền địa phương tuyệt đối không được để người dân quay trở lại vùng nguy hiểm khi chưa có kết luận đánh giá an toàn; đồng thời phải khẩn trương khảo sát, lựa chọn mặt bằng phù hợp để xây dựng phương án tái định cư lâu dài, ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ xã Yên Phú trong công tác khảo sát địa chất, đánh giá nguy cơ sạt lở, đề xuất giải pháp bền vững; song song với đó là huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, phòng ngừa trượt đất lan rộng.

Theo ghi nhận của ngành chức năng, không chỉ riêng Yên Phú mà nhiều khu vực miền núi của Tuyên Quang đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do đất nền yếu, mưa lớn kéo dài và độ dốc địa hình cao. Người dân sinh sống ở khu vực ven đồi, ven suối cần theo dõi sát các khuyến cáo của chính quyền, kịp thời di chuyển khi có dấu hiệu nứt đất, nước rò rỉ bất thường.

Các địa phương phải duy trì trực ban 24/24h trong mùa mưa bão, rà soát toàn bộ khu dân cư có nguy cơ cao để chủ động phương án sơ tán, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước hiểm họa thiên tai./.

