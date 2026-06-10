Tuyên Quang: Nhiều tuyến đường ở xã biên giới Bản Máy xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù đã nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh Tuyên Quang nhưng do địa hình hiểm trở, thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều tuyến đường trên địa bàn xã biên giới Bản Máy (Tuyên Quang) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành của chính quyền địa phương mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Chiến Phố, Bản Máy và Bản Phùng, xã Bản Máy có địa bàn rộng, nhiều thôn, bản nằm cách xa trung tâm.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông hiện gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi chia cắt, mưa lũ thường xuyên khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Hiện nay, nhiều đoạn mặt đường đã bị cuốn trôi, xuất hiện các hố sâu, rãnh lớn và điểm sụt lún kéo dài. Vào mùa mưa, đất đá từ ta luy tràn xuống mặt đường càng khiến việc đi lại thêm khó khăn, nhiều đoạn trở nên lầy lội, trơn trượt, xe máy không thể lưu thông.

Có những vị trí, nền đường gần như biến thành lòng suối cạn, người dân phải dắt bộ hoặc đi bộ qua các điểm nguy hiểm. Việc hư hỏng và xuống cấp kéo dài không chỉ làm tăng thời gian di chuyển mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là học sinh và người dân ở các thôn xa trung tâm xã.

Những khó khăn này đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chính quyền cơ sở. Mỗi chuyến công tác xuống thôn, bản của cán bộ xã đều mất nhiều thời gian hơn trước. Có những đoạn đường xe máy không thể di chuyển, buộc phải đi bộ hoặc hỗ trợ nhau đẩy xe vượt qua các điểm sạt lở, lầy lội.

Anh Nguyễn Ngọc Ngà, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bản Máy chia sẻ: "Đường thường xuyên bị sạt lở nên việc đi lại rất khó khăn. Nhiều đoạn không thể đi xe máy, chúng tôi phải đi bộ hoặc hỗ trợ nhau đẩy xe khi xuống các thôn thực hiện nhiệm vụ.”

Theo lãnh đạo địa phương, dù đã được quan tâm đầu tư trong thời gian qua, nhưng hạ tầng giao thông trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tuyến đường trục trung tâm xã dài gần 30 km đã có chủ trương đầu tư, song đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, trong khi nhiều tuyến đường dân sinh tiếp tục xuống cấp sau mỗi mùa mưa lũ.

Để khắc phục khó khăn trước mắt, xã đã chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động người dân đóng góp ngày công, vật liệu để sửa chữa tạm thời một số vị trí hư hỏng.

Ông Lù Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy cho biết, sau hợp nhất địa phương đã tích cực kêu gọi các nguồn lực để làm cầu, làm đường; huy động nhân dân tham gia sửa chữa những điểm xuống cấp. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều khó khăn.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc quản lý của chính quyền, đường giao thông xuống cấp còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Nhà chỉ cách trung tâm xã khoảng 4 km nhưng anh Vương Đức Vinh, ở thôn Lủng Cẩu, xã Bản Máy phải mất từ 45 phút đến hơn một giờ mới có thể về đến nhà. Trên tuyến đường, nhiều đoạn mặt đường đã bị nước lũ cuốn trôi, để lại những hố sâu và rãnh lớn.

Vào những ngày mưa, việc đi lại càng trở nên vất vả. Người dân phải dắt bộ qua những đoạn đường lầy lội, còn học sinh nhiều khi đến trường với quần áo lấm đầy bùn đất.

Ông Vương Đức Vinh cho hay, đường bị cuốn trôi hết nên người dân và các cháu học sinh đi lại rất khó khăn. Có hôm các cháu đến trường quần áo bẩn hết, phải rửa sạch rồi mới vào lớp học.

Tại thôn Tà Chải, xã Bản Máy, tình trạng giao thông xuống cấp cũng khiến việc đi chợ, đưa đón học sinh và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều trở ngại.

Ông Giàng Chỉn Sài, thôn Tà Chải cho biết, thôn chỉ cách trung tâm xã khoảng 4 km nhưng đi lại rất khó. Việc đưa học sinh đến trường hay vận chuyển hàng hóa, đi chợ của người dân đều bị ảnh hưởng, hy vọng Nhà nước sớm quan tâm đầu tư để việc đi lại thuận lợi và dễ dàng.

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, Bản Máy đang rất cần những công trình giao thông được đầu tư đồng bộ và triển khai đúng tiến độ. Khi những tuyến đường được nâng cấp không chỉ giúp chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý địa bàn mà còn tạo điều kiện giúp người dân đi lại thuận lợi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống…/.

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