Tỷ giá ngày 4/11: Đồng USD và nhân dân tệ tiếp tục giảm nhẹ

Tỷ giá ngày 4/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng vẫn theo đà đi xuống.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 4/11 ở mức 25.093 VND/USD, không biến động so với sáng 3/11.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 4/11 là 26.348 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.838 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.889-26.297 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 50 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.109-26.349 VND/USD (mua vào-bán ra). So với sáng hôm qua, tỷ giá giảm 2 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ cũng theo đà đi xuống. Vietcombank niêm yết tỷ giá nhân dân tệ ở mức 3.637-3.754 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 1 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tương tự, BIDV cũng giảm nhẹ 1 đồng ở chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 3.647-3.747 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

