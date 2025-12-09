Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Sáng 9/12, Quốc hội họp Phiên toàn thể ở Hội trường, nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 cũng như Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32%

Trình bày Báo cáo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những biến động mới, nhanh và phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn; đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Về kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%; trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024. Đã tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32%; trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 93,25%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024. Mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ít hơn 48,17% so với cùng kỳ năm 2024. Bộ tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị; đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống vi phạm về an toàn thực phẩm.

Số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông ít hơn 11,53% so với cùng kỳ năm 2024. Đã xây dựng mô hình liên ngành phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tổng rà soát, làm sạch thuê bao di động, tài khoản ngân hàng; dịch vụ xác thực điện tử; ngăn chặn truy cập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Số vụ phạm tội về ma túy ít hơn 18,29% so với cùng kỳ năm 2024. Các đơn vị tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện; mở cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Về đánh giá chung, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đạt nhiều kết quả tích cực. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2025, cùng với việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đột phá phát triển khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ tiếp tục đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa hiệu quả đối với vi phạm pháp luật và tội phạm.

Lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý nhanh chóng những điểm nóng, nhóm tội phạm có tổ chức; tiếp tục phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế được triển khai đồng bộ, toàn diện. Việc kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động truyền thống trong phòng ngừa nghiệp vụ đã nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Việc tăng cường lực lượng Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở cấp xã, Công an xã chính quy góp phần giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 19,18%); tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 11,76%), gây rối trật tự công cộng (tăng 21,83%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng 47,17%).

Kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có một số mặt cần lưu ý, đó là: Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.

Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, 75 ha đất

Cũng tại phiên họp, trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, 75 ha đất, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.872 tập thể và 6.544 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 236 vụ, 140 đối tượng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý 376 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 12 vụ, 14 đối tượng.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng do Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Chỉ trong 36 ngày đã hoàn thành thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; chỉ trong 55 ngày đã hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước đối với 563 dự án có khó khăn vướng mắc theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ... làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế như việc thể chế hóa, khắc phục những sơ hở, vướng mắc, bất cập, chồng chéo trên một số lĩnh vực vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. Một số vụ án, vụ việc phải tạm đình chỉ do có bị can bỏ trốn hoặc chưa có kết quả tương trợ tư pháp nước ngoài; giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2025 công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn được Đảng, Nhà nước xác định nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông báo chí và nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Những kết quả nêu trên đã tiếp tục khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngày càng hiệu quả, quyết liệt, không chững lại, không trùng xuống, tạo sự lan tỏa sâu trong xã hội, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao,” Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng khẳng định./.

