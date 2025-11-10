Tỷ lệ thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh còn thấp

Mục tiêu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ là 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỷ lệ khoảng từ 50% đến cao nhất là 95% thủ tục hành chính đang được cung cấp, trong đó Hà Tĩnh mới đạt dưới 10%.

Việc nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương chưa toàn diện; công tác số hóa dữ liệu lịch sử trước khi sắp xếp địa giới hành chính còn chậm; chưa kịp thời chuyển dịch dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống hợp nhất.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết còn nhiều thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: Quy định phải nộp hồ sơ gốc; phải cấp kết quả giải quyết bằng bản giấy (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy khai sinh,...); phải thực hiện kiểm tra, xác minh tại cơ sở; phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả (đăng ký khai sinh phải ký nhận vào Sổ hộ tịch)...

Một số quy định về thủ tục hành chính chưa liên thông, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giữa cơ quan quản lý đất đai và thuế, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, khó khăn trong việc xác định, minh bạch thông tin nguyên nhân gây ra chậm trễ hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực bảo trợ xã hội phải thực hiện trên 2 cổng dịch vụ công cùng lúc gây khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Báo cáo của Bộ Nội vụ chỉ ra rằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung của một số bộ, ngành chưa ổn định, dẫn đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của địa phương còn bị gián đoạn như: Hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh... Một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như: Đất đai, xây dựng, hộ tịch… còn chậm được hoàn thành, đưa vào vận hành hoặc chưa đáp ứng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 22/10, các bộ, ngành có 5.751 thủ tục hành chính, có 980 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình, chiếm tỷ lệ 17%, 739 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (tỷ lệ 12,8%); 4.032 thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 70,2%.

Các địa phương công khai từ 2.030-2.293 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó trung bình có 792 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình, chiếm tỷ lệ 37%; 1.205 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm tỷ lệ 56,2%; 146 thủ tục hành chính chưa công bố dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 6,8%.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quan tâm, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hoá quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

Từ 1/7 đến ngày 28/10, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của 34 địa phương là 14,5 triệu hồ sơ, trong đó có 12,1 triệu hồ sơ trực tuyến: (cấp tỉnh khoảng 3 triệu hồ sơ; cấp xã khoảng 9,1 triệu hồ sơ). Cổng Dịch vụ công quốc gia đã nâng cấp, kết nối thông suốt với 34/34 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

