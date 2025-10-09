Tỷ phú Elon Musk đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện với các cựu lãnh đạo Twitter

Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 8/10, tỷ phú Elon Musk đã đồng ý chi một khoản tiền để dàn xếp tranh chấp với 4 cựu lãnh đạo Twitter bị sa thải vào ngày ông tiếp quản mạng xã hội hiện đã đổi tên thành X.

Khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022, ông Musk ngay lập tức sa thải Giám đốc điều hành Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal cùng 2 lãnh đạo pháp lý hàng đầu Vijaya Gadde và Sean Edgett, cáo buộc họ “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng và cố ý sai phạm."

Vào tháng 3/2024, các cựu lãnh đạo này đã khởi kiện ông Musk tại tòa án liên bang ở San Francisco, đòi bồi thường 128 triệu USD.

Họ cho rằng mình bị sa thải không có lý do chính đáng và ông Musk đã cố tìm cách “ngụy tạo cáo buộc” để biện minh cho hành động này.

Các nguyên đơn cũng cáo buộc vị tỷ phú đã đẩy nhanh việc hoàn tất thương vụ Twitter nhằm ngăn họ nhận được khoảng 200 triệu USD cổ phiếu dự kiến sẽ được trao vào ngay ngày hôm sau.

Số tiền ông Musk đồng ý chi trả không được nêu cụ thể. Thỏa thuận tạm thời này vẫn còn phụ thuộc vào một số điều kiện. Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, vụ kiện sẽ tiếp tục vào ngày 31/10.

Thương vụ mua lại Twitter đầy sóng gió năm 2022 đã dẫn tới việc gần 2/3 nhân viên bị sa thải và kéo theo nhiều vụ kiện từ cựu nhân viên, khách hàng và nhà thầu.

Vào cuối tháng Tám vừa qua, ông Musk và X cũng đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện tập thể và nhiều đơn kiện cá nhân do hàng nghìn nhân viên nộp, yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc.

Hồi tháng Ba, tỷ phú này đã chuyển quyền sở hữu X sang công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tạo sinh của mình, xAI./.

