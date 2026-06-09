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U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam thêm hy vọng vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam có thêm nhiều hy vọng để vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi U19 Thái Lan giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U19 Malaysia ở trận đấu "sinh tử" của bảng B.

'Số phận' của U19 Việt Nam được quyết định ở trận U19 Campuchia-U19 Australia. (Nguồn: VFF)
'Số phận' của U19 Việt Nam được quyết định ở trận U19 Campuchia-U19 Australia. (Nguồn: VFF)

U19 Thái Lan tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng ngược dòng 3-2 kịch tính trước U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026.

Pichaiya Kongsri (cú đúp) và Pirada Larsawat thay nhau tỏa sáng để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng Xứ chùa Vàng.

Chiến thắng trước U19 Malaysia đã giúp U19 Thái Lan giành 9 điểm tuyệt đối (hiệu số +14), đứng đầu bảng B để thẳng tiến vào bán kết.

Trên sân Madya North Sumatra, U19 Malaysia bất ngờ vượt lên ở phút 13 nhờ công Imran nhưng Thái Lan cũng chỉ mất 8 phút để gỡ hòa 1-1 bởi Pichaiya Kongsri.

U19 Thái Lan sau đó còn vượt lên dẫn ngược ở phút 42 bởi Pirada Larsawat. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Arsyad Shamsul Aswadi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U19 Malaysia.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận đôi công với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 80 khi U19 Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11 m, Kongsri lạnh lùng đánh bại thủ môn U19 Malaysia để hoàn tất cú đúp, qua đó ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 trước cho U19 Thái Lan.

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U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam có thêm cơ hội. (Nguồn: FAT)

Chiến thắng trước Malaysia không chỉ đưa U19 Thái Lan vào bán kết mà còn giúp U19 Việt Nam có thêm hy vọng góp mặt ở vòng đấu tiếp theo với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam chờ kết quả trận U19 Campuchia-U19 Australia

Ở bảng xếp hạng đội nhì bảng, U19 Việt Nam có 3 điểm như Campuchia nhưng tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số nhưng đối thủ chưa đá lượt trận cuối cùng.

"Số phận" của đội tuyển U19 sẽ được quyết định sau trận đấu giữa U19 Australia với U19 Campuchia ở trận quyết đấu bảng C diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (9/6).

Đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ trở thành cái tên cuối cùng ghi tên mình vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026 nếu như U19 Campuchia thua U19 Australia.

U19 Campuchia sẽ vượt qua U19 Việt Nam để giành quyền đi tiếp nếu như cầm hòa U19 Australia. Thậm chí, đội bóng này sẽ vươn lên ngôi đầu bảng C nếu như giành chiến thắng sốc.

Tuy nhiên, nhiệm vụ có điểm của U19 Campuchia chắc chắn là không hề dễ dàng khi mà U19 Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Tại giải đấu này, U19 Australia đã sớm khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng "hủy diệt" 10-0 trước U19 Philippines trong ngày ra quân.

Ngoài phong độ cùng đẳng cấp được đánh giá cao, U19 Australia cũng đang có thành tích đối đầu ấn tượng khi toàn thắng cả 3 lần chạm trán U19 Campuchia ở giải đấu này, ghi đến 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Lịch sử cũng đang không ủng hộ Campuchia khi mà đội bóng này chưa bao giờ góp mặt trong top 4 đội sau 19 lần giải đấu được tổ chức.

Rõ ràng, thách thức dành cho U19 Campuchia trong trận quyết đấu với U19 Australia là rất lớn. Điều này cũng mang đến cơ hội rất lớn giúp U19 Việt Nam đi tiếp.

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U19 Việt Nam nếu giành quyền đi tiếp cũng hoàn toàn xứng đáng. (Nguồn: VFF)

Việc U19 Việt Nam có thể góp mặt ở vòng đấu tiếp theo khi mà các học trò của ông Yutaka Ikeuchi đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải.

U19 Việt Nam lần lượt đánh bại U19 Timor Leste (3-0), U19 Myanmar (5-0) và chỉ chịu thua 1-2 trước U19 Indonesia ở tình huống gây tranh cãi.

Lộ diện các cặp đấu ở bán kết

Trước trận quyết đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia, bán kết U19 Đông Nam Á 2026 đã xác định được hai đội đi tiếp là chủ nhà U19 Indonesia và U19 Thái Lan.

Theo phân nhánh đấu, chủ nhà U19 Indonesia sẽ đối đầu với đội bóng nhất bảng C ở bán kết. Vị trí này nhiều khả năng sẽ thuộc về U19 Australia nếu đội bóng này không phải nhận cú sốc trước U19 Campuchia.

Cặp bán kết còn lại sẽ là màn chạm trán giữa U19 Thái Lan và đội nhì có thành tích tốt nhất./.

(Vietnam+)
#U19 Việt Nam #U19 Thái Lan #U19 Campuchia #U19 Đông Nam Á 2026 Thái Lan
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